オーウェン・ワインダルがアヤックスで復活を遂げつつある。かつてはアムステルダムを去る寸前だった左サイドバックが、今ではミチェル・サンチェス監督の下で先発の座を確保。オランダ代表復帰を望む声さえ上がっている。

アヤックスは2022年、ワインダルの獲得に1000万ユーロを投じた。加入初年度は定期的に出場機会を得ていたが、出場時間は次第に減少。その後、ロイヤル・アントワープFCへ期限付き移籍した。

アヤックス復帰後、ワインダルは左サイドバックのポジションでヨレル・ハトの後塵を拝した。ハトがチェルシーへ移籍すると再び起用の可能性が浮上したものの、カイオ・エンリケとジョフレ・トレンツの加入で出番はなくなったかに見えた。昨夏には退団すると思われたが、移籍は実現しなかった。

それから数カ月がたった今、ワインダルはアヤックスの守備陣に欠かせない存在となっている。最近ではFCフローニンゲンとのアウェー戦で好印象を残し、FCミッティラン戦（1-6）では1ゴール1アシストで重要な役割を果たした。

マルシアーノ・フィンクもVoetbalpraat でワインダルを称賛した。「彼は粗大ごみのように扱われ、退団を認められていた。体調を維持するためにヨング・アヤックスで練習していたんだ。でも、信じ続ければ何が起こるか分かるだろう」

木曜日のカンファレンスリーグでの大勝では、遠征したアヤックスのファンが「ワインダルをオランダ代表に」とチャントを歌ったほどだ。「サッカーとは、それほど予想がつかないものなんだ」と語るフィンクは、ワインダルが最後にオランダ代表でプレーしたのは2021年だと指摘した。

「今の彼は本当に多くのエネルギーをもたらしている。長い間、そうではなかった。ユーリ・バースをあのポジションに置くべきかという話もあった。カイオ・エンリケも加入したが、まだ完全にうまくいっているわけではない」と、同解説者は語った。

ワインダルはアヤックスとの契約最終年を迎えている。左サイドバックは新契約の可能性についてまだ何も聞いていないが、本人によれば、アムステルダムにより長くとどまることには前向きだという。