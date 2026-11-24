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今シーズンは出場機会が少なく、レアル・マドリーで苦しい時期を過ごしてきたモロッコ代表のブラヒム・ディアス。そのディアスに、いくつかの明るい兆しが見え始めている。

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スペイン紙『アス』によると、ディアスのシーズンの行方を変え得る3つの動きが間近に迫っている。2031年までの契約延長が近づいていること、エンドリッキの離脱によって出場機会が増える可能性があること、そしてアフリカ・ネーションズカップ決勝をめぐる裁定が控えていることだ。

同紙は、ディアスがこれまでも苦しい状況を力強い復活のきっかけに変えてきたと指摘している。その姿勢を象徴するのが、彼がいつも見せるゴールパフォーマンスだ。そこには「難しいことを簡単に」という言葉が込められており、どんな状況でも決して諦めない彼の意志を表している。

ディアスは現在もこの姿勢を崩していない。とりわけ、自身の立場を変えられるという希望を与えるいくつもの新たな材料が出てきている。

まずはピッチ上の状況だ。ディアスの出場時間はわずか248分で、レアル・マドリーの選手の中で18番目にとどまっている。彼より少ないのはエンドリッキ、ミリトン、ルニン、エスピ、ティアゴだけだ。

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当然ながら、ディアスはこの状況を変えようとしている。その最大の武器は、困難を乗り越える力である。

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ブラジル人FWエンドリッキが3週間離脱することで、ディアスには現在アルダ・ギュレルが務める右ウイングのポジションを争うチャンスがさらに広がる。

ディアスは与えられたチャンスをことごとく生かしてきた。チャンピオンズリーグでは出場わずか100分ながら3アシストを記録しており、これはレアル・マドリーの選手の中で最多の数字だ。

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アシストはインテル、ライプツィヒ、AEKアテネ戦で記録したもので、限られた時間でも多くの仕事ができることを証明した。次戦のアイントホーフェン戦は、改めて自らの価値を示す新たなチャンスとなる。

この試合の後には、ディアスの契約延長が正式に発表される見通しだ。この合意は、『アス』が去る6月16日に報じていたものである。

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構想は夏の初めに固まり、その後交渉は最終段階に入った。すべての細部で合意に達しており、正式発表は時間の問題となっている。

今回の合意は、2027年6月30日までとなっている現行契約を延長し、2031年までレアル・マドリーに留まらせることを目的としている。

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ディアスには金銭的に魅力的なオファーがいくつも届き、他クラブからの関心も絶えなかった。しかし、いずれも関心の段階を超えることはなかった。交渉に入る前から答えは決まっていたからだ。

ディアスとレアル・マドリーは、ともに歩み続けることを望んでいる。双方が互いを将来に向けた最善の選択と見なしているのだ。

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アルダ・ギュレル、チュアメニ、クルトワの契約延長がすでに発表されており、次に控えるのはバルベルデ、ジュード・ベリンガム、そしてディアスだ。

レアル・マドリーはこのモロッコ代表MFを将来のプロジェクトの一員と考えている。それはジョゼ・モウリーニョにとっても同じで、指揮官は契約延長の可能性が伝えられると笑顔を見せたという。

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モウリーニョは常々ディアスの能力とポテンシャルに信頼を寄せており、公の場でも幾度となくそれを口にしてきた。ただ、その信頼はこれまでのところ出場時間には反映されていない。

ディアスの先発出場はわずか2試合で、最後は9月8日のインテル戦だった。いくつかのフィジカル面の問題を抱えていたものの、すでにプレーできる状態にある。それだけに、イタリアのチームを相手に見事な活躍を見せた後、一部の期間で出番がなかったことには不可解さが残る。

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モロッコ代表での躍進

一方、モロッコ代表におけるディアスの立場に疑いの余地はなく、今やチームを代表するスターの一人となっている。直近のインターナショナルマッチウィークでは力強い復活を遂げ、前回の代表活動期間中のニジェール戦では2アシストを記録した。そのうちの一つは見事なものだった。

ディアスはワールドカップでも輝きを放った。アシスト数で彼を上回ったのは7アシストのマイケル・オリーズだけで、ディアスは4アシストを記録した。

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その活躍はアフリカ・ネーションズカップでも続いた。5ゴールを挙げて得点ランキングのトップに立ち、それぞれ4ゴールのモハメド・サラーとヴィクター・オシムヘンを上回ったほか、大会ベストイレブンにも選出された。

決勝で外したPKは、この大会で最もつらい瞬間となった。しかし、その悔しさも完全に晴れる日が近づいている。現在はスポーツ仲裁の場での決着を待つ状況だ。

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スポーツ仲裁裁判所（CAS）は火曜日に裁定を下す予定で、モロッコサッカー連盟は勝訴できると自信を見せている。試合ではセネガル代表が勝利したが、同代表はPK判定が不当だとして抗議し、数分間にわたってピッチを離れていた。

12月2日に受賞者が発表されるアフリカ・バロンドールの候補にも名を連ねるディアスにとって、この裁定はモロッコ代表での初タイトル獲得を確定させる機会となるかもしれない。彼はこれまでマンチェスター・シティで3つ、ミランでセリエA、レアル・マドリーで7つのタイトルを獲得している。

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数々の逆風に直面してきたディアスだが、今こそ苦難の時期に終止符を打ち、再び笑顔を取り戻すチャンスが訪れているようだ。