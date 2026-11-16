復帰間近、アル・カーディシーヤがアル・ナスル戦を前にエースストライカーの帰還を待つ

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アル・カーディシーヤのサポーターに朗報だ。サウジアラビアのクラブに所属するイタリア人FWマテオ・レテギが、ボールタッチの段階に入った。現在の中断期間明けの全体練習合流に向けた一歩となる。シーズンで最も重要な時期にチームを離れ、その不在がクラブ内に大きな不安を広げていたエースストライカーの復帰が近づいている。

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サウジアラビア紙「アル・リヤディーヤ」の情報筋によると、レテギは治療とリハビリのプログラムを大きく前進させ、ボールタッチの段階に入った。復帰が間近に迫っていることを明確に示すもので、メディカルスタッフも早期のピッチ復帰に自信を持っているという。

同紙の情報筋によれば、再来週の火曜日に行われるAFCチャンピオンズリーグエリート第5節、UAEのシャバーブ・アル・アハリ戦にレテギが出場するかどうかは、まだ決まっていない。コーチングスタッフはフィジカルコンディションを見極めたうえで、最終判断を下す方針だ。

フィジカルコーチが重視しているのは、12月4日に行われるロシュン・サウジリーグ第14節アル・ナスル戦までの復帰だ。アル・カーディシーヤにとって今季最も重要な試合の一つと位置づけられており、首位争いの行方を左右する可能性もある一戦となる。

イタリア代表ストライカーのレテギは、直近のアル・カーディシーヤの試合を欠場している。10月29日のアル・リヤド戦で太ももの筋肉を負傷し、数週間にわたって戦列を離れることになった。チームは勝負どころで攻撃の最大の武器を欠く状況に陥っていた。

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レテギの離脱以降、アル・カーディシーヤはその穴を埋めようと試みてきたが、エースストライカー不在の影響は明らかだった。特にゴール前で試合を決める存在が必要な場面ではそれが顕著であり、だからこそ彼の復帰はコーチングスタッフとサポーターにとって朗報となる。

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アル・カーディシーヤは現在、ロシュン・サウジリーグで勝ち点28の2位につけ、首位アル・ヒラルとの差は2ポイント。一方、AFCチャンピオンズリーグエリートでは西地区で勝ち点8の5位に位置しており、今後の一戦一戦が決勝戦のような意味合いを持つ状況だ。

中断明け、アル・カーディシーヤはまず11月24日にドバイでシャバーブ・アル・アハリと対戦する。続いて27日にはリーグ戦でアル・ファイハをホームに迎え、その後リヤドに乗り込んでアル・ナスルとのアウェイゲームに臨む。

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シャバーブ・アル・アハリ戦は、アル・カーディシーヤにとってAFCチャンピオンズリーグエリートでの重要な試金石となる。グループ内での順位を上げ、次のラウンド進出に近づきたいチームにとって、たとえ数分間でもレテギが復帰することは大きな意味を持つ。

一方のアル・ファイハ戦は、リーグでアル・ヒラルにプレッシャーをかけ続け、2ポイント差を維持したうえで、アル・ナスルとの大一番に臨むための好機となる。

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結局のところ、疑問は残る。レテギはシャバーブ・アル・アハリ戦に間に合うのか、それともコーチングスタッフはリスクを避け、アル・ナスル戦まで待つことを選ぶのか。答えは今後数日で明らかになるだろう。ただ確かなのは、レテギがボールに触れ始めたことが本当の意味での復帰への第一歩であり、アル・カーディシーヤがこれまで以上に彼を必要としているこのタイミングで、エースストライカーを再び迎える準備を進めているということだ。