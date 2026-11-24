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サウジアラビアのアル・ナスルが、AFCチャンピオンズリーグエリートのカタール・アル・サッド戦の序盤、フランス人ウイングのキングスレイ・コマンをめぐって大きな衝撃に見舞われた。

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アル・ナスルは火曜日、サウジアラビアの首都リヤドのアル・アウワル・パークで、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節でアル・サッドを迎えた。

試合開始からわずか3分後、コマンはカタールのアル・サッドの選手との接触でピッチに倒れ込み、負傷のため退場。代わってサウジアラビア人FWアブドゥラー・アル・ハムダンが投入された。

このフランス人ウイングの負傷は、これまで長期離脱を強いられていた重傷から明けて、アル・ナスルで初めて先発出場した試合の開始数分後に起きたものだった。

コマンは10月、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第2節でウズベキスタンのネフチに3-1で勝利した試合以来、負傷に苦しんでいた。

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この重傷により、ロシュン・サウジリーグ第10節、第11節、第12節のネオム戦、アル・ファイサリー戦、アル・ホルード戦、そしてAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第4節のウズベキスタン・パフタコール戦を欠場していた。

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30歳のコマンは、前節となる先週金曜日のアル・アハリ戦でアル・ナスルのメンバーに復帰した。この試合はロシュン・サウジリーグ第9節の延期分だったが、コマンは途中出場にとどまり、先発はしていなかった。

そしてアル・サッド戦で先発に名を連ねるや否や、早々に負傷してしまったことで、コマンのコンディションや試合復帰への準備がどこまで整っているのかについて疑問の声が上がっている。

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このフランス人ウイングは今季開幕以来、アル・ナスルでわずか9試合の出場にとどまり、その間に挙げたゴールはわずか1点で、アシストは記録していない。

なお、アル・サッド戦でアル・ナスルの先発に戻ってきたのはコマンだけではない。セネガルのスター、サディオ・マネも復帰した。マネは、1-3で敗れたロシュン・サウジリーグの前節、アル・アハリとのクラシコを完全に欠場していた。

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マネが前回のクラシコを欠場したのは子どもが誕生したためだったが、この日はスポーツ仲裁裁判所の決定により、アフリカネイションズカップ2025王者として戻ってきた。

スポーツ仲裁裁判所は火曜日、アフリカサッカー連盟（CAF）の上訴委員会の決定に対するセネガル代表の申し立てを認めていた。同委員会はセネガル代表について、ピッチ上では1-0で勝利していたにもかかわらず、アフリカネイションズカップ2025決勝を棄権による敗戦扱いとし、モロッコ代表に3-0の不戦勝を与えていた。

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同裁判所は、この日発表された公式声明によると、決定理由として、主審が109分に試合再開の笛を吹いた時点で、両チームがピッチに戻り、ともに試合再開の意思を示したことから、試合続行の条件が整ったと判断していたと説明した。

これを踏まえ、仲裁パネルは主審の判断の効力はピッチ上に限られるものであり、したがってこの判断は「フィールド・オブ・プレーの原則」の範囲内に含まれるとの見解を示した。