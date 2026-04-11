復帰戦のデ・ヨング、驚きのプレー：「彼からはめったに見られない」

フレンキー・デ・ヨングは土曜のエスパニョール戦（4-1）でバルセロナに復帰。オランダ代表は積極的に動き、出場早々にアシストを記録した。Ziggo Sportのアナリスト、ロナルド・デ・ブールもその活躍を称えている。

バルセロナは前半を2－0で折り返したが、後半はアトレティコ・マドリードとのCL第2戦をにらみ、集中力を欠いた。

エスパニョールはスローインの隙を突いて1点を返し、追加点のチャンスも作った。しかし84分にデ・ヨングが投入されると、バルセロナは再びペースを握り4-1で完勝した。

「最後の10分、フレンキーが入ってから面白くなった。彼はチームに活力を与え、真のリーダーだ」とデ・ブール。

「本当にハラハラした。2-1の場面でバルセロナは完全に油断し、スペースを明け渡していた。信じられない。」

「この場面を見ろ。マークする選手が一人もいない。時間が余りすぎて、まるで世界に一人だけだ。こんなことはあり得ない。同じことを繰り返せば失点してもおかしくない」

「フレンキーが入った瞬間、流れが変わった。ボールを持たなくても深く走り、動き出しが積極的だった。あのゴールでも明らかで、最前線でここまで仕掛けるフレンキーは珍しい。」

デ・ヨングはGKマルコ・ドミトロヴィッチをかわし、数秒待って得点王ラッシュフォードにパス。デ・ブールは「ラッシュフォードの見事なフィニッシュだった。フレンキーは決められる選手を探し、最初はヤマルにパスするつもりだった。ボールはラッシュフォードのやや後ろに落ちたが、彼は決めた」と語った。

デ・ヨングの復帰は、ラ・リーガとチャンピオンズリーグを戦うバルセロナとオランダ代表にとって朗報だ。約2か月後には2026年ワールドカップが開幕する。彼は前回の代表戦をハムストリングの負傷で欠場していた。