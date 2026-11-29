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レアル・マドリーは、アルゼンチン人MFニコ・パスの将来を決めるうえで決定的な優位性を握っている。若きMFの放出を巡ってイタリアのコモが受け取るあらゆるオファーに対し、同額で対抗できる権利を与える契約条項に加え、あらかじめ8000万ユーロに設定された買い戻し条項を有しているためだ。

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スペイン紙『アス』によると、レアル・マドリーが昨夏、ニコ・パスの将来を見据えてコモと結んだ合意には、同クラブが8000万ユーロで選手を買い戻す権利を保持する内容が含まれていた。この条項は広く知られているものだ。

一方で、この合意にはアルゼンチン代表選手の将来を巡る移籍が生じた場合に、レアル・マドリー首脳陣に優先権を与える条項も盛り込まれている。

インテル、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッドなどが、コモが保有権を持つ同選手の動向を注視している。しかし、他クラブの関心を巡る話題では重要な点が見過ごされている。レアル・マドリーは、かつての自クラブの選手の獲得を決めるため、イタリアのクラブが受け取るあらゆるオファーに同額で対抗できる条項を行使できるのだ。

したがって、この若きMFの獲得を望むクラブは、契約成立に向けて動き出す前に、レアル・マドリーの立場を考慮しなければならない。

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その間、ニコ・パスは素晴らしいプレーを見せることに専念しており、味方からもライバルからも敬意と称賛を集めている。

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同選手はアルゼンチンのファンの心もつかんでいる。一方、多くのクラブが彼の高いパフォーマンスと、セスク・ファブレガス率いるコモが残している結果を踏まえ、来夏の獲得を狙っている。

こうした要素はすべて選手にとって追い風となっている。将来を巡る噂が増える中でも、ニコ・パスとチームは毎週のように見事なパフォーマンスで見る者を魅了し続けている。

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ニコ・パスは、メディアの前でも私的な会話の中でも、自身の将来について一切言及しておらず、レアル・マドリーも本人からこの件に関する兆候を何も受け取っていない。

これは、パスがレアル・マドリーへの復帰を拒否していると最近一部メディアが報じたことを受けてのものだ。

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同選手はコモで、そしてセスク・ファブレガスの下でプレーすることに満足しているが、まだ態度を決めていない。昨夏の移籍市場と同様、これが行き先を決める決定的な要因になる可能性がある。

彼にはイタリアにとどまるか、スペインに戻るか、あるいは別の移籍先を探すという選択肢が残されている。ただし、レアル・マドリーは他クラブが提示するあらゆるオファーに同額で対抗することができる。

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ニコ・パスのレアル・マドリー復帰に設定された金額は、2000万ユーロではなく8000万ユーロだ。これは、コモが半年前に支払った6000万ユーロを基準としている。

以前の合意はすでに完了した取引であり、新たな動きがあれば、それは別個の移籍としてレアル・マドリーに8000万ユーロの負担をもたらすことになる。

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同紙によると、レアル・マドリーはこれまでのところニコ・パスに関する知らせを何も受け取っておらず、昨夏にクラブが経験した迷いが再び繰り返される可能性もあるとみられている。

最大の懸念は、セスク・ファブレガスの下で、あるいは他の移籍先で重要な存在としてレギュラーを務める同選手が、白い巨人に戻ってそのユニフォームに袖を通した場合、同じ立場を得られない可能性があることだ。

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とはいえ、現時点では移籍実現の可能性を肯定する兆候も否定する兆候もなく、その行方は依然として宙に浮いたままだ。これは、レアル・マドリーが買い戻しオプションを持つ他の選手たちも同様であり、その中には頻繁に名前が取り沙汰されるハコボ・ラモンも含まれている。

ニコ・パスの今シーズンはあらゆる予想を上回っており、セリエAでは11試合に出場して3ゴール3アシストを記録している。

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チャンピオンズリーグでの数字はさらに印象的で、5試合で3ゴール5アシストをマークしている。

イタリアでの1年目となった2024-2025シーズンには6ゴール9アシストを記録し、翌シーズンにはその数字を12ゴール7アシストまで伸ばした。

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ニコ・パスは、この両シーズンともに35試合に出場している。