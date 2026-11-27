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マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンとバルセロナの絆は、アヤックス移籍後も途切れていない。ドイツ人GKが最近カタルーニャを訪れたことで、スペインのクラブとのつながりが契約面だけでなく医療面でも続いていることが明らかになった。オランダのクラブへのレンタル期間終了後の去就に、改めて注目が集まっている。

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テア・シュテーゲンは金曜日、ESPNのインタビューに応じ、先のインターナショナルウィーク中にバルセロナを訪れた理由を明かした。家族を訪ねるとともに、クラブのメディカルスタッフの診察を受けたという。スペイン紙『スポルト』が伝えている。

これは、同選手がジョアン・ガンペール練習場を訪れたことで、カタルーニャのクラブとの現在の関係や、将来的な復帰の可能性をめぐって憶測が広がっていたことを受けての発言だ。

ドイツ人GKは、訪問の目的が家族に会うことだけではなかったと説明し、「まず、家族に会いに行った。それに、僕はまだバルセロナの選手だ」と、クラブとの契約関係が続いていることを強調した。さらに、体に軽い違和感があったこと、そしてコンディションを維持し最高のレベルに到達するために常に全力を尽くしていることを明かし、滞在の機会を生かしてメディカルチェックを受けたと語った。

背景には、テア・シュテーゲンがバルセロナのメディカルスタッフに寄せる厚い信頼がある。同スタッフは長年にわたり彼のフィジカル面の問題に対応してきた。カタルーニャ滞在中には膝の特定の治療を受け、関節の状態の経過も確認した。バルセロナ、アヤックス、ドイツ代表の各メディカルスタッフは連携を続けており、医学的評価を共有しながら、彼の病歴をより深く知る医師たちの知見を生かせる体制となっている。

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34歳の守護神は、複数の医師の意見を聞けることは自身の状態に向き合ううえでプラスだと考えている。とりわけアヤックスの医師たちは、バルセロナのメディカルスタッフほど彼の病歴の詳細を把握する機会をまだ得ていない。今季はオランダのクラブでプレーしながらもスペインのクラブのサポートを受け続けているのはそのためであり、フィジカルの安定を保ち、過去数シーズンのキャリアに影響を与えた問題の再発を防ごうとしている。

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ピッチ上では、テア・シュテーゲンはケガで失っていた継続性を取り戻しつつある。アヤックスでは公式戦17試合に出場。直近のADOデン・ハーグ戦は体の違和感で欠場したが、木曜日に練習に復帰し、状態が改善していることを明らかにした。

また、自身の不在時にゴールマウスを守ったチームメイトのマルテン・バイスを称賛し、オランダのクラブ内での競争や、自身が離脱していた期間を支えた仲間たちの役割に感謝を示した。

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出場機会は改善しているものの、ドイツ人GKの将来はまだ複数の可能性を残している。バルセロナとは2028年6月30日まで契約を結んでいる一方、アヤックスへのレンタルは今季終了とともに満了となる。

本人はカタルーニャのクラブへの復帰の可能性を否定していないが、ハンジ・フリック監督の下でジョアン・ガルシアが正GKを務めている現状では、かつての立場を取り戻すのは容易ではない。