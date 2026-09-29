それによると、この有料放送局はクラブ内の互いに独立した2つの情報筋から、そのような「理論上の可能性」があると把握したという。ただし、金銭面の条件や契約上の期限に関する詳細は明らかになっていない。モナコではこの攻撃的タレントは2028年夏までの契約を結んでいる。

20歳のストライカーは現在、公国でスポーツ面で絶好調を迎えており、かつて黒黄色の下部組織でU-17ワールドカップと欧州選手権の優勝メンバーへと成長した当時のパフォーマンスを再び示している。リーグ・アンのこのチームでの公式戦最初の7試合で、ブランナーはすでに6得点を記録。ドイツU-21代表のユニホームでも、ブランナーは先週土曜日、ラトビアとのEURO予選で4-0の勝利を収めた一戦でいきなり2得点を挙げる最高のデビューを飾った。

BVBでは、この生え抜き選手はトップチームでのブレークスルーを果たせないままだった。攻撃陣の非常に激しい競争に加え、度重なる規律違反もあり、2024年夏に両者は別々の道を歩むことになった。

BVBのスポーツ担当取締役ラース・リッケンは、直近でBild に対して振り返った。「彼はU-17世界王者、そして欧州王者になった。そういう選手たちにも、必要な時間を与えなければならない。彼が私たちのところでも、彼のポジションにいたトップストライカーたちがいる中で、あの成長を遂げられたかどうかは分からない」とリッケンは語り、こう続けた。「あそこでしっかり自分の仕事をしてくれればいい。そうすれば、彼には本当に素晴らしいキャリアがまだ待っていると思う。パリに対して扉が閉ざされているわけではないが、今はそれがテーマではないと思う」

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DFB候補のパリ・ブランナーについて、ユルゲン・クロップは何と語ったのか？

代表メンバー発表の中で、ドイツ代表監督ユルゲン・クロップもまた、ドルトムント生まれのこの選手のパフォーマンスを前向きに評価した。「彼とは話していないが、もちろんこちらにはすべて入ってくる。私はパリを知っている」と59歳の指揮官は述べた。クロップは、ブランナーがここ数週間で「本当に素晴らしい仕事をした。サッカーの部分でね」と称賛した。

ブランナーに関する見出しが絶えないのは、再び失態を犯したためでもある。9月中旬、モナコがストラスブールと1-1で引き分けた試合で、このストライカーは自らのゴールを首切りジェスチャーで祝ったあと、2試合の出場停止処分を科された。

リッケンはこれについてこう語った。「だからこそ、そういうことは不要だと思う。行動で示せばいい。今は誰もが彼の成功について話しているし、今では代表とも結び付けられている。彼はそういう部分で自分を示すべきだと思う。ああいったジェスチャーではなくね」

現在の代表ウインドーでは、ブランナーにはU-21代表でマルタ戦（水曜18時）とジョージア戦（10月6日18時）の予選が残されている。