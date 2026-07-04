復帰したステンズが、フェイエノールトの初親善試合で主役を務める

フェイエノールトは新シーズンへの準備を好スタート切った。ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督率いるチームは土曜、FCドルドレヒトを圧倒し、満員のM-Scoresスタジアムで0-6と大勝した。OGCニースから復帰したカルヴィン・ステングスは、ゴールとアシストで復帰戦を飾った。 ルチアーノ・ヴァレンテ、ガウソウ・ディアラ、トム・ファン・デン・エルシャウト、ゴンサロ・ボルヘス（2得点）も得点を挙げた。

フェイエノールトは注目選手を複数先発させ、夏の補強選手シャルル・ヴァンホッテがデビュー。中盤ではウサマ・タルガリン、ルチアーノ・ヴァレンテとトリオを組んだ。

序盤は互いに様子見だったが、やがてフェイエノールトが主導権を握り、連係から攻撃を仕掛けた。ステンズのミドルシュートがポストを叩き、ロッテルダム勢は徐々に相手を押し込んだ。

カスパー・テンステットが最初の決定機を迎えた直後の22分、待望の先制点が生まれた。 ターグハリンとリードの連携からステングスがバックパスを受けて先制。5分後にはステングスのパスをヴァレンテが冷静に決めて0－2とした。

ドルドレヒトも反撃したが、フェイエノールトが試合を支配。ペナルティエリア内でデイルが倒され、PKを獲得。ボルヘスが冷静に決めて0－3。その1分後、再びボルヘスがネットを揺らし0－4。 ターグハリンがボールを奪い、テンステットが横パスを送ると、ボルゲスがこの日2点目を決めて前半は0－4で折り返した。

後半は両チームともメンバーを総入れ替え。フェイエノールトは序盤、ペースを維持するのに苦戦したが、依然として脅威だった。リアム・ボッシンはドルドレヒトの強烈なフリーキックをセーブし、存在感を示した。

後半開始直後にはディアラが強烈なシュートを放ったが、GKに阻まれた。 直後、ゼキエルがロングボールを送り、スリティがクロスを供給。クリアしきれず、65分にはファン・デン・エルシャウトが5点目を流し込んだ。

終盤もフェイエノールトは攻勢を維持。65分にはステインのFKを相手DFが処理しきれず、ディアラがリバウンドを押し込み0－6とした。 終盤、ロトンバのシュートはブロックされ、ステインも相手DFに阻まれた。

フェイエノールト前半のスタメン：ウェレンロイター、リード、サン・ジュスト、クライフェルト、デイル、ヴァンホウト、ターグハリン、ヴァレンテ、ステングス、テンステット、ボルヘス。

後半のスタメン：ボッシン；ロトンバ、プラグ、カサンウィルジョ、ウェッセルス；ゼキエル、ステイン、ハディディ；ファン・デン・エルシャウト、ディアラ、スリティ。



