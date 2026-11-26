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リーズ・ユナイテッドは、FWドミニク・カルバート＝ルーウィンと大型の契約延長に合意した。プレミアリーグで得点を量産するイングランド代表FWは、2029年までリーズでプレーすることを決めた。

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マンチェスター・ユナイテッドの関心が伝えられる中で契約延長

カルバート＝ルーウィンはリーズ・ユナイテッドと新契約を正式に締結し、2029年夏までプレミアリーグの同クラブに残ることになった。29歳の同選手にはマンチェスター・ユナイテッドを含む複数のクラブが関心を示し、去就を巡る憶測が高まっていた。広く予想されていた契約延長を、クラブが正式に発表した形だ。

カルバート＝ルーウィンはエヴァートンを退団した後、2025年夏にフリーでリーズに加入した。昨季は公式戦で15ゴールを挙げ、今季もすでに6ゴールを記録。土曜日に行われたチェルシー戦での4-1の快勝でも1得点を決めた。

プレミアリーグ復帰後も得点量産

リーズ加入以来、カルバート＝ルーウィンはプレミアリーグで19ゴールを記録している。この期間における同リーグのイングランド人選手では最多で、モーガン・ギブス＝ホワイトとオリー・ワトキンスを3ゴール上回る。

リーズでの目覚ましい活躍により、3月にはイングランド代表に復帰。9月・10月、11月の招集メンバーにも選ばれた。しかし、最終的にはイングランドのワールドカップメンバーから外れた。

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リーズ、主力選手の契約延長を進める

リーズとの契約延長に近づいているのはカルバート＝ルーウィンだけではない。『スカイスポーツ』によると、MF田中碧も新契約の締結に近づいており、2029年まで残留する見込みだ。中盤の重要な戦力となった28歳の田中は、今季のリーグ戦11試合のうち9試合で先発。先発した通算66試合でチームが喫した敗戦はわずか10試合だ。

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リーズは今夏にも主力選手との契約延長を進め、イーサン・アンパドゥ、ジョー・ロドン、ジェイデン・ボーグル、ブレンデン・アーロンソンらが新契約を結んでいる。

ファルケ監督はピッチ上の戦いに集中

選手たちが新契約を結ぶ一方、ダニエル・ファルケ監督は自身の契約状況について多くを語っていない。ドイツ人指揮官の現行の4年契約は今季終了時に満了する予定だが、2029年までの残留について基本合意に達したとの報道もある。直近の記者会見では自身の去就に関する質問をかわし、クラブ全体の目標に話題を向けた。

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リーズは現在プレミアリーグで7位につけ、チャンピオンズリーグ出場圏とは勝ち点4差。土曜日にホームで迎える次節のコヴェントリー戦でも、欧州大会出場権獲得へ向けた勢いを維持したいところだ。

ファルケ監督は「私はリーズ・ユナイテッドの監督だ。選手との契約は私が決める。監督との契約を決めるのは私ではない。ここに来て以来、この場所の人々とクラブを愛するようになった」と説明した。「私が何より大切にしているのはサポーターだ。彼らは本当に長い間、苦しい思いをしてきた。彼らに成功を届けたい。選手もスタッフも大切にしているし、それが私の仕事のやり方だ。だからこそ、自分の契約についてはまったく話したくない。私はここにいる人々を率いなければならない。このクラブの男性も女性も率いる立場にある。自分の将来や自分自身のことばかり話すリーダーを、誰も求めていない。それは私のやり方でもない」