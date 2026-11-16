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アーセナルのDFベン・ホワイトは、日曜夜にマドリードでイングランドがスペインに3-2で歴史的な勝利を収め、満面の笑みを浮かべた。終盤にはエリオット・アンダーソンの退場で冷やりとさせられたものの、イングランドは決定力を発揮し、スペインがホームで長く続けてきた無敗記録を止めた。

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イングランド、マドリードの激闘で終盤の猛追をしのぐ

スペインの首都で行われたネーションズリーグの一戦で、イングランドは3-0とリードを広げた。ハリー・ケインとエズリ・コンサが得点し、58分にはケインを起点にジュード・ベリンガムが通したパスから、ベン・ホワイトがゴールを決めた。

後半、エリオット・アンダーソンがレッドカードを受け、イングランドは10人となったことで試合の流れが変わった。スペインはこのプレーで得たPKをミケル・オヤルサバルが決め、さらにニコ・ウィリアムズも得点して緊迫した終盤を迎えたものの、イングランドは踏みとどまり、勝利を収めた。

ホワイト、アンダーソン退場後のイングランドの冷静さを称賛

試合終了後、BBCラジオ5ライブに対し、ホワイトはさらに大差がついてもおかしくなかったとの考えを示した。「本当に素晴らしかった。最初から最後まで全員が非常によくやった。おそらく、もっと大きな得点差にできたはずだが、本当に素晴らしいパフォーマンスだった」

「もちろん、サッカーではすべてが計画通りに進むわけではない。そういう場面でどう対応し、団結し続けるかが大切で、今夜はそれができた」

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ホワイトは自身のゴールと、転機となったレッドカードについても振り返った。「ジュードから素晴らしいパスが来て、うまく決められた。大事なのはそれぞれの場面で、もちろんレッドカードを受けたときは大きな局面だった。あの場面はまだ映像で見返していない」

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1人少なくなった後にイングランドが円陣を組んだことについて問われると、こう説明した。「とにかく冷静でいること。1人少なくなると難しくなり、状況も変わる。だから、それにどう対処するかが大切だった」

イングランドが大きな勝利、スペインの43試合無敗を止める

マドリードでスペインを破ったことは、イングランドにとってネーションズリーグでの画期的な結果だ。ホームのスペインは43試合無敗でこの一戦を迎えており、イングランドが1時間足らずの間にその守備を3度破ったことは、なおさら印象的だった。

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ケイン、ベリンガム、ホワイトによる鋭い連係プレーに加え、この夜のイングランドは守備でも粘り強さを示した。1人少ない中でオヤルサバルとウィリアムズに終盤の得点を許しながらも勝利を守ったことは、チームの粘り強さが増していることを物語る。

ネーションズリーグ準々決勝へ勢いをつける

この勝利でイングランドは順位表でスペインを抜き、ネーションズリーグのグループ首位に立った。両国は準々決勝に進み、イングランドは大きな勢いを持って決勝トーナメントに臨む。

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強豪を攻略できること、そして敵地で10人になっても終盤の激しい圧力に耐えられることを証明したイングランドは、準々決勝に向けて高い基準を示した。