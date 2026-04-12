得点マシンから攻撃の謎へ…ムバペの危機が深刻化！

レアル・マドリードはキリアン・エムバペがいる方が強いのか、いない方が強いのか。この議論はファン同士の論争にとどまらず、データで検証される客観的なテーマになった。

彼が絶好調だった時期、チームは好パフォーマンスを示した。しかし最近決定力が落ち、その真の影響力が再び疑問視されている。

スペイン『マルカ』紙によると、序盤はシャビ・アロンソ監督の下、チームは好調だった。エムバペは最初の16得点中9得点を挙げ、7連勝に貢献した。

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メトロポリターノでの失速後、チームは6連勝で再起し、エムバペも8得点を重ね攻撃の軸を示した。

しかし直近7試合では1得点のみ。その1点はバイエルン戦の重要な場面でのものだったが、決定力低下は否めない。

効率の低下も懸念される。

絶頂期は4本で1得点、成功率25％（70分に1ゴール）だった。

現在は497分に1ゴールで成功率も4%にとどまる。

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この生産性の急落はクラブ内でも無視できない。ムバペの起用がヴィニシウス・ジュニオールのパフォーマンスを落としているとの見方も強まっている。ムバペがスタメンに復帰して以来、ヴィニシウスの攻撃貢献度はほぼ半減している。

問題があるのは個人ではなくチーム全体だ。

こうした批判に対し、アルバロ・アルビロアは「心配無用」と火消しに回った。

さらに「彼らの背番号を考えれば心配できない。間違いなく世界トップ5に入る選手だ。心配の余地はない」と語った。

彼は続けた。「チームとして改善点がまだ多い。特に引いてスペースを与えず、積極的に来ない相手には難しい。個人の才能より、チーム全体のパフォーマンスの問題だ。水曜日の試合でも同じ課題に直面するだろう。ゴール前での決定力を取り戻したい」。

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微妙なタイミング

レアル・マドリードで96試合83得点を挙げながら、現在彼は得点力低下とファンからの大きな期待、そしてチャンピオンズリーグの厳しい試練に直面している。

さらに、彼の膝負傷による一時離脱がチームに団結をもたらしたことで、「彼の不在が戦術的バランスを改善したのか」という議論も生まれている。

重要な試合を控え、エムバペはパフォーマンスの回復が数字ではなく自信にかかっていると感じている。

チームはエースストライカーを必要としており、ファンは背番号10がシーズン序盤のように、物議の的ではなく、決定的な存在として戻ってくることを待ち望んでいる。

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