若手FWのバセム・アル＝アリーニは、U-21エリートリーグ第20節（最終節）のアル＝クロード戦で素晴らしいゴールを決め、チームが1-3で敗れたにもかかわらず、タアウーンでの目覚ましい活躍を続けた。 これにより、彼の得点能力と、最も厳しい状況下でも輝き続けようとする執念が再び注目を集めた。

タワウーンは敗れたものの、リーグ戦終了後に行われる優勝決定戦に向けた準々決勝への直接進出を決めた。

アル＝アレイニはタワウンの今シーズンの明るい存在であり、ジョイ・エリートリーグの得点ランキングトップで通算18ゴールを記録し、サッカール・アル＝サッカリーのトップチームに定着する実力と能力を証明した。

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アル＝アレイニにとって、今大会で得点を挙げたのはこれで4試合連続となる。第17節ではアル＝アクドゥード戦で1得点、アル＝ハズム戦で2得点を挙げ、第19節のアル＝ナスル戦（4-2で勝利）ではハットトリックを達成した。









タアウーンは、サウジ・プレミアリーグの順位表で36ポイントを獲得し、4位につけている。上位にはアル・ナスル（38ポイント）、アル・ヒラル（40ポイント）、アル・イッタファク（41ポイント）が続いている。

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