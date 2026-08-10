近年のバイエルンで繰り返されてきた流れがある。重要な主力選手が契約満了に近づき、海外のビッグクラブから関心を寄せられ、当然ながら何としても引き留めるべき存在と見なされ、プレッシャーの中で高額条件の契約延長を受ける。そしてその後、さまざまな理由から、突如として従来のようなパフォーマンスを発揮できなくなるのだ。

たとえばレオン・ゴレツカ、セルジュ・ニャブリ、キングスレイ・コマン、そしてやや規模は小さいもののエリック＝マキシム・チュポ＝モティングもそうだった。彼らの給与は、契約延長からほどなくして、もはやピッチ上での立ち位置に見合わないものとなった一方で、財政的なリソースを圧迫し、同時にスカッド編成も妨げた。バイエルンは売却を望んだが、選手たちは当然ながら自らの契約を根拠にそれを拒んだ。そうしてバイエルンは複数の重荷を抱え続け、最終的にはフリーで退団する者（ゴレツカ、チュポ＝モティング）、減俸を受け入れて延長する者（ニャブリ）、あるいは比較的低い移籍金で売却される者（コマン）が出た。

アルフォンソ・デイビスにも、同じような展開が迫っている。レアル・マドリーの執拗な関心を伴った数カ月にわたる駆け引きの末、デイビスは2025年2月に2030年までの契約延長に合意。その条件は極めて高額だ。報じられている基本給は1500万ユーロで、ボーナスによってさらに大きく増える可能性がある。契約金は2200万ユーロだ。

バイエルン：アルフォンソ・デイビスは十字靭帯断裂以降に苦戦

契約延長の直後に十字靭帯を断裂し、9カ月間離脱。その後、復帰後にも複数の健康面での後退に見舞われ、現在に至るまで以前の力を取り戻せていない。昨季終盤には筋束断裂を負い、待望のホーム開催W杯でもカナダ代表として出場したのは16分間のみ。万全ではない状態でバイエルンに戻ってきた。

チームメートたちがアジアツアーを行う一方で、デイビスは新戦力のイスマエル・サイバリ、ジャマル・ムシアラとともにミュンヘンで再びの復帰に向けて調整を続けた。今週中に全体練習へ合流し、8月22日のボルシア・ドルトムントとのスーパーカップまでに戦列復帰できる見通しだが、それでもベンチスタートの可能性がある。

この夏、デイビスは慣れない状況に置かれている。2019-20シーズンの三冠達成シーズンにブレークして以来初めて、左サイドバックの絶対的な第一候補ではなくなったのだ。ここ数年、デイビス不在時の左SBには、ルーカス・エルナンデス、ラファエル・ゲレイロ、伊藤洋輝、コンラート・ライマー、ヨシプ・スタニシッチといった、より柔軟性のある代役が入っていた。

だがこの夏、バイエルンはナタニエル・ブラウンを5000万ユーロで獲得した。この選手はデイビスと完全にオープンなポジション争いを繰り広げる存在と見られており、現時点ではむしろ本命とされている。ブラウンは昨季、低調だったフランクフルトにおける希望の光であり、W杯でも低調だったドイツ代表の中で数少ない光だった。

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ブラウンは最近、デイビスの最大の武器でも上回った

コンディション不良のデイビスとは異なり、ブラウンはアジアツアーで実戦感覚を養い、ヴァンサン・コンパニ監督にアピールできた。コンディション面で優位なだけでなく、ブラウンは技術的により洗練され、試合理解でもデイビスを上回る。一方のデイビスは、むしろ身体能力とスピードを武器とするタイプだ。デイビスのような特長を持つ選手は、他の選手以上にコンディションに左右される。健康面の問題は、彼らのプレーを過度に鈍らせる。文字通りに。そして、最近のデイビスにはまさにそれが起きていた。

それを特に明確に示すのが、あるスタッツだ。バイエルンでの最初の6シーズン、デイビスは常にブンデスリーガ最速クラスの選手だった。毎年の最高速度は35.97km/hから、2022-23シーズンに記録した絶対的最高値の36.53km/hの間で推移していた。だが復帰後は、最大でも35.11km/hにとどまっている。大幅な低下であり、昨季のリーグ全体でも39位にすぎない。一方で35.78km/hを記録し、11位につけたのがナタニエル・ブラウンだ。

実際のところ、この新戦力はデイビスよりも特長の幅が広いだけでなく、最近ではその最大の武器でも上回っていた。こうした事実をさりげなく広く世間に印象づける意図もあったのかもしれない。ブラウンは公式会見で、自身の最大の武器として「スペース感覚」に加え、「スピード」も挙げていた。

シーズン アルフォンソ・デイビスの最高速度 2019/20 36.51km/h 2020/21 35.97km/h 2021/22 36.08km/h 2022/23 36.53km/h 2023/24 36.1km/h 2024/25 36.24km/h 2025/26 35.11km/h

アルフォンソ・デイビスの今夏売却は「あり得ない」

もっとも、理論上は今季のデイビスに別ポジションで出場機会が生まれる可能性もある。それが左ウイングだ。過去にはカナダ代表で定期的にその位置でプレーしていた。そこではルイス・ディアスが絶対的な存在だが、休養が必要になったり、あるいは離脱したりすれば、層は一気に薄くなる。

名目上の代役として想定されているのは、トップレベルでの経験が乏しい下部組織出身のアリヨン・イブラヒモビッチだ。 ムシアラ、ニャブリ、サイバリといった中央の選手たちも応急的に回せる。済州SK FCとの親善試合では、コンパニ監督が左前でバラ・ンディアエをテストしたほか、プレシーズンではまだ17歳のマイコン・カルドゾも好印象を残した。このポジションでコンパニ監督がデイビスを試す可能性も考えられる。

基本的には、バイエルンは依然としてデイビスの復調を信じている、あるいはより正確に言えば期待している。したがって今移籍期間中の売却は「あり得ない」と、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルはよりによってブラウンの加入会見で強調した。しかも、デイビスにはソフト面の要素も追い風となる。前向きな性格でムードメーカーと見なされており、国籍という観点でも北米市場でのリーチ拡大に重要な存在だ。この点は、アジア市場におけるキム・ミンジェと非常によく似ている。もっとも、最終的に問われるのはピッチ上のパフォーマンスだ。

25歳のデイビスは分岐点に立っている。もしブラウンとのポジション争いに敗れ、さらに失望の残るシーズンを送るようなら、かつてのニャブリ、ゴレツカ、コマン、あるいはチュポ＝モティングのような状況に、すぐさま置かれることになるだろう。クラブ内で、そのピッチ上の立ち位置に対して高すぎる選手と見なされ、自動的に売却候補となるはずだ。もっともその場合でも、デイビスは2030年まで残る高額契約を根拠に、落ち着いて構えていられる。