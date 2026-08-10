近年のバイエルンでは、ある流れが繰り返されてきた。重要な主力選手たちが契約満了に近づき、国外のビッグクラブから関心を寄せられ、当然ながら何としても引き留めるべき存在とされ、プレッシャーの中で高額条件の契約延長を勝ち取る――そしてその後、さまざまな理由から、それまでのようなパフォーマンスを突然発揮できなくなるのだ。

たとえばレオン・ゴレツカ、セルジュ・ニャブリ、キングスレイ・コマン、そしてやや規模は小さいもののエリック・マキシム・チュポ＝モティングがそうだった。彼らの給与は契約延長からほどなくして、もはやピッチ上での立ち位置を反映しないものとなったが、一方で財政的なリソースを圧迫し、同時にスカッド編成の計画も妨げた。バイエルンは売却を望んだが、選手たちは当然ながら自らの契約を根拠にそれを拒んだ。そうしてバイエルンは複数の重荷を抱え続けることになり、最終的にはフリーで退団した者（ゴレツカ、チュポ＝モティング）、減俸して延長した者（ニャブリ）、比較的低額の移籍金で売却された者（コマン）が出た。

アルフォンソ・デイビスにも同じような展開が迫っている。レアル・マドリーの執拗なアプローチを伴う数カ月にわたる駆け引きの末、彼は2025年2月、2030年までの契約延長に合意した。その条件は極めて高額だ。伝えられている基本給は1500万ユーロで、ボーナスによってさらに大きく増える可能性がある。契約金は2200万ユーロだ。

バイエルン：アルフォンソ・デイビスは十字靭帯断裂以降に失速

契約延長の直後、彼は十字靭帯を断裂し、9カ月間戦列を離れた。復帰後も健康面で複数の後退を経験し、今なお本来の力を取り戻せていない。昨季終了時には筋束断裂を負い、そのため待望されていた自国開催のワールドカップではカナダ代表として16分間しかプレーできず、万全ではない状態でバイエルンに戻ってきた。

チームメートたちがアジアツアーを行う中、デイビスは新加入のイスマエル・サイバリ、ジャマル・ムシアラとともにミュンヘンで再びの復帰に向けて調整を続けた。今週中には全体練習に合流し、8月22日のボルシア・ドルトムント戦によるスーパーカップまでに出場可能な状態へ戻る見込みだが、それでもベンチスタートの危険はある。

この夏、デイビスは慣れない状況に置かれている。2019-20シーズンのトレブル達成時にブレークして以降、初めて不動のナンバーワン左サイドバックではなくなったのだ。ここ数年はデイビス不在時、左の最終ラインにはどちらかといえば柔軟に対応できる代役が入っていた。リュカ・エルナンデス、ラファエル・ゲレイロ、伊藤洋輝、コンラート・ライマー、ヨシプ・スタニシッチらだ。

だがこの夏、バイエルンは5000万ユーロでナサニエル・ブラウンを獲得した。この選手はデイビスと完全にオープンなポジション争いを繰り広げる存在になるとみられており、現時点ではむしろ本命とさえ考えられている。ブラウンは昨季、低調だったフランクフルトのチームにおける希望の光であり、ワールドカップでも不振だったドイツ代表の中で数少ない光明だった。

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ブラウンは直近、デイビスの最大の武器ですら上回った

コンディションに不安を抱えるデイビスとは異なり、ブラウンはアジアツアーで実戦感覚を養い、ヴァンサン・コンパニ監督にアピールすることができた。フィットネス面で優位にあることを別にしても、ブラウンはデイビスより技術的に洗練されており、試合理解でも勝る。一方のデイビスは、どちらかといえば身体能力とスピードを武器とするタイプだ。デイビスのような長所のプロファイルを持つ選手は、他の選手以上にコンディションに依存する。健康面の問題は、そうした選手たちの勢いを過度にそぐことになる。文字通りの意味でもだ。そしてまさに、最近のデイビスにはそれが起きている。

それをとりわけはっきり示すのが、ある統計だ。バイエルンでの最初の6シーズン、デイビスは常にブンデスリーガ屈指の快速選手に数えられていた。年間トップスピードは35.97km/hから、2022-23シーズンの自己最高36.53km/hの間で推移していた。しかし復帰後は、最高でも35.11km/hにとどまっている。著しい低下であり、昨季のリーグ全体では39位に過ぎない。対して11位につけたのは35.78km/hのナサニエル・ブラウンだった。

実際、新戦力はデイビスより幅広い長所を備えているだけでなく、直近ではその最大の武器でも上回っていたことになる。おそらくこの点をさりげなく広く世間に印象づけるためでもあったのだろう。ブラウンは公式会見の場で、自身最大の強みとして「スペース感覚」に加え、「スピード」も挙げていた。

シーズン アルフォンソ・デイビスのトップスピード 2019/20 36,51 km/h 2020/21 35,97 km/h 2021/22 36,08 km/h 2022/23 36,53 km/h 2023/24 36,1 km/h 2024/25 36,24 km/h 2025/26 35,11 km/h

今夏のアルフォンソ・デイビス売却は「あり得ない」

もっとも、理論上は今季のデイビスに別のポジションで出場機会が生まれる可能性もある。左ウイングだ。過去にはカナダ代表で定期的にこの位置でプレーしていた。そこではルイス・ディアスが不動の存在だが、休養が必要になったり、あるいは離脱した場合には層が薄くなる。

名目上の代役としては、トップレベルでの経験が乏しい下部組織育ちのアリヨン・イブラヒモビッチが計算に入れられている。ムシアラ、ニャブリ、サイバリといった中央の選手たちが助っ人として回ることもできる。 済州SK FCとの親善試合では、コンパニ監督は左前でバラ・ンディアエをテストした。さらにプレシーズンでは、まだ17歳のマイコン・カルドーゾも好印象を残している。コンパニ監督がここでデイビスを試す可能性も考えられる。

基本的にバイエルンは、デイビスが本来の実力を取り戻すことを今も信じている、いや、より正確には望んでいる。したがって今移籍期間中の売却は「あり得ない」と、スポーツ部門取締役のマックス・エベルルは、よりによってブラウンの入団発表の場で強調した。加えて、デイビスにはソフト面でも追い風がある。前向きな性格から、チームのムードメーカーと見なされている。国籍という観点でも北米市場でのリーチ拡大において重要な存在であり、その点はアジア市場におけるミンジェ・キムと非常によく似ている。ただ最終的に問われるのは、あくまでピッチ上のパフォーマンスだ。

25歳のデイビスは、今まさに岐路に立っている。もしブラウンとのポジション争いに敗れ、さらに失望の残るシーズンを送ることになれば、かつてのニャブリ、ゴレツカ、コマン、あるいはチュポ＝モティングと同じような状況に、あっという間に陥る可能性がある。クラブ内で「競技面での価値に対して高すぎる」と見なされ、自動的に売却候補となるだろう。ただその場合でも、デイビスは2030年まで有効な高額契約を盾に、落ち着いて構えていられる。