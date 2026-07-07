「後悔するかもしれないが、言わせてもらう」…クアレスマが“黄金世代”の幻を暴いた。

元ポルトガル代表のリカルド・クアレズマは、W杯でスペインに敗れ早期敗退した代表チームを「最初から最後まで惨憺たるものだった」と痛烈に批判した。大会前には期待が高まっていたが、選手たちへの国民の怒りは高まる一方だ。

スペイン紙「アス」によると、クアレスマは「誰もがこのチームをポルトガル史上最高だと言うが、何を成し遂げたのか？ 素晴らしい選手は多いが、あまりにも弱かった」と批判。さらに「これ以上言うと後悔するだろう」と語った。

ロベルト・マルティネス監督も批判の対象となった。クアレズマは「彼が就任して以来、代表の好試合を見たことがない。50の戦術を試したが、どれも失敗した。結果として、史上最高と称されたチームのまま大会を去る」と断じた。

この発言をきっかけにDFロベン・ディアスと舌戦となり、 「マルティネス監督就任後、スペイン戦で最も良い試合をした」と反論した。クアレズマは「スペインが試合を支配し、我々は意欲も楽しさも欠き、動きが遅すぎた」と切り返した。

戦術哲学を巡る議論も再燃。クアレズマはリャオやネト、コンセイサオの個人技を生かすべきだと主張したが、ディアスは「無謀さは無益」と反論し、ボール支配と忍耐の重要性を強調した。