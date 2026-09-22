大衆紙の報道によると、フランケンのクラブは2025年2月に20歳のセンターバックがVfBシュトゥットガルトへ移籍した際、別途ボーナス条項を確保していたという。今回、このDFがDFBのユニホームを着て最初の数試合で出場すれば、クラブには10万ユーロ台前半の金額が入ることになる。

イェルチュは今回初めてA代表のメンバーに入り、10月1日のセルビア戦、そして10月4日のギリシャでのネーションズリーグに向けた試合で起用されることが確実視されている。

当時すでに950万ユーロの移籍金を含んでいたこの取引は、これで双方にとって大成功だったことが証明されつつある。VfBでは、このボーナス支払いをわだかまりなくニュルンベルクへ送金することになりそうだ。セバスティアン・ヘーネス監督の下、この右利きの選手はまさに「ロケットスタート」を切り、すぐさま定位置をつかみ、市場価値を劇的に押し上げた。

こうした急成長は、欧州サッカーの強豪クラブにも見過ごされてはいない。バイエルン・ミュンヘン、アーセナル、リヴァプールが、この守備的プレーヤーに具体的な関心を示しているとされる。イェルチュは2025年、権威あるフリッツ・ヴァルター・メダルのゴールドを受賞しており、サイード・エル・マラを上回っての選出だった。

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ユルゲン・クロップはシュトゥットガルトのフィン・イェルチュについて何と語ったのか？

イェルチュは最近、著名人からも特別な注目を集めた。「今すぐには思い浮かばなかった選手たちの中で、最初に目に留まったのがフィンだった」と、ドイツ代表監督ユルゲン・クロップはイェルチュについて語った。「だって統計を見て、『おい、出場数って何だよ？ これはどういうことだ？』と思うだろう。そしてもう少し詳しく見てみると分かる。非常に優れたDFで、とてもうまくやっているし、並外れた身体能力があって、ボールも蹴れるんだ」

この若手の資質は偶然の産物ではない。DFはすでに育成年代で大きな成功を収めており、ドイツのジュニア代表とともにU-17ワールドカップと欧州選手権を制している。この世代は今や、ますますトップレベルの舞台で注目を集めるようになっている。

「我々はU-17で世界王者と欧州王者になった」とクロップは話した。「彼らは今20歳のはずだ。今なら、運転免許もあるし、使えるね」。今後の代表戦は、イェルチュにとって国際舞台での評価をさらに確かなものにする次の大きなステージとなる。