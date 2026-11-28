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ハンブルガーSV戦の終盤に起きた際どいPK判定が、バイエルンで大きな話題となった。

途中出場のルイス・ディアスは後半追加タイム、スピードに乗って相手ペナルティーエリアに進入し、倒れた。その際、ハンブルクのマルティン・アデリーヌと軽く接触していた。しかし、主審のバスティアン・ダンケルトはプレーを続行させ、VARによる確認も行われなかった。これにヴァンサン・コンパニ監督らバイエルンのベンチは強い不満を示し、主審に声を上げて抗議した。

試合後、コンパニ監督はDAZN のインタビューで落ち着いた様子を見せ、判定は十分に理解できるものだったと認めた。「PKではなかったし、ルイス・ディアスに対するファウルでもなかった。彼の足が芝に引っかかったんだ。あの場面でPKは与えられない。もちろん、見方が分かれることはある」とバイエルンの指揮官は説明した。審判員の専門家パトリック・イトリッヒも同じ見解を示し、Sky で、自分もあの場面ではPKを与えなかったと明言した。

一方、DFヨナタン・ターはやや異なる見方を示した。「五分五分だ。ベンチが怒るのは分かる。PKと判定する審判もいるだろうし、VARが介入するかもしれない。ただ、介入しないこともある」と代表選手は語った。

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結局、バイエルンはスコアレスドローに終わった。 ミュンヘンのチームは、選手の起用が難しい状況にあり、もともと厳しい条件で試合に臨んでいた。最多優勝を誇るバイエルンは、ハリー・ケイン、マイケル・オリーセ、ジャマル・ムシアラ、イスマエル・サイバリ、マヌエル・ノイアーら多くの主力を負傷で欠いた。そのため、バラ・サポコ・エンディアイとノア・コジョ＝エヴォラという若手２人が先発した。

さらに、 主将ヨシュア・キミッヒが前半終了前に相手への暴力行為でレッドカードを受けた ことで、試合は一層難しくなった。数的不利にもかかわらず、ミュンヘンのチームは長い時間にわたって試合を支配したが、優勢をゴールにつなげられなかった。追い打ちをかけるように、コンラート・ライマーとレナート・カールにも負傷の可能性が浮上した。 さらにバイエルンでは、ライマーとカールの２人も負傷で離脱する恐れがある。

この引き分けにより、ブンデスリーガでのバイエルンとボルシア・ドルトムントの勝ち点差は１となった。ただし、ドルトムントは日曜日のレヴァークーゼン戦に勝てば、そのリードを勝ち点４に広げることができる。