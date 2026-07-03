後任決定…アルジェリア、ペトコビッチ監督の解任を検討。

アルジェリアサッカー連盟は、2026年W杯32強戦でスイスに0-2で敗れたスイス人監督ウラジミール・ペトコヴィッチの解任を検討している。後任候補として、現在ナイジェリア代表を率いるマリ人監督エリック・シェルとの接触が報じられている。

フランスサイト「フット・メルカート」によると、連盟はわずか1カ月前にペトコビッチとの契約を2年延長したにもかかわらず、48歳のシールに「砂漠の戦士たち」の指揮を打診。この決定は国内サッカー界で物議を醸している。

特にストライカーを起用しない采配に、スイス代表のヨハン・マンザンベは「驚かされた」と語った。

アルジェリアは新フォーマット（48カ国）の恩恵で3位でも突破できる制度を利用し、史上2度目のグループステージ突破を達成した。しかしピッチ上の内容は説得力に欠けた。

3位通過でスペインを避け、スイス戦という好カードを引きながら、必要な要素は揃っていたはずのチームはチャンスを生かせなかった。

後任の最有力候補はシェルだ。彼はアフリカサッカーに精通しており、2023年アフリカネイションズカップでマリをベスト8に導いた。2025年にナイジェリア代表を率いる前はアルジェリアのオランFCを指揮していた。

同監督は「グリーン・イーグルス」に抜本的な変革をもたらし、W杯予選ではDRコンゴにPK戦で敗れ本大会出場を逃したが、直近のアフリカネイションズカップでは3位に導いた。