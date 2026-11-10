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マイケル・キャリックのマンチェスター・ユナイテッドでの時間は、終わりを迎えたようだ。レッドデビルズは次の監督交代を目前にしている。

The Athleticによると、イングランド王者に20度輝いたクラブは、まもなく始まる代表戦による中断期間中に指揮官と袂を分かつ見通しだ。最終決定はまだ下されていないものの、後任として誰を迎えるかについては、すでにクラブ内部で協議が行われているという。

12日後にはマンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグの次戦でリヴァプールFCとのアウェー戦に臨むが、その際には新たな指揮官がベンチに立っている可能性がある。 The Athleticによれば、現在アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノがキャリックの後任として最有力候補だ。

このほか、ニューカッスル・ユナイテッドの元監督エディ・ハウと、ドイツ代表の前監督ユリアン・ナーゲルスマンを評価する声も、依然としてクラブ内にあるという。一方、複数のメディアの報道によると、ディディエ・デシャン（無所属）、ウナイ・エメリ（アストン・ヴィラ）、ファビアン・ヒュルツェラー（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン）ら、ほかの候補者はレッドデビルズからの打診を断った。

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キャリック自身は先週末、アストン・ヴィラとの大荒れの一戦を4-4で引き分けた後、辞任を否定していた。この試合では、マンチェスター・ユナイテッドが土壇場の2ゴールで勝ち点1を手にしている。

Getty Images

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それでも、45歳のキャリックは厳しい立場に置かれている。今年初めにルベン・アモリムの解任を受けてユナイテッドの指揮を執り、就任後の17試合で12勝を挙げてチームをチャンピオンズリーグ出場に導いていた。

だが、夏の中断期間以降は成績がまったく振るわない。プレミアリーグでは10試合を終えて、わずか1勝。クラブ史上最悪のスタートを切り、勝ち点わずか8で現在は降格圏にいる。欧州大会出場圏は遠のいている。

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プレミアリーグでは8月中旬から白星がなく、その間は5分け3敗。それでも、チャンピオンズリーグでは直近で下降傾向に歯止めをかけた。2連敗の後、先週はローマを3-2で下し、大きな歓喜を呼ぶ勝利を収めている。