Expressの報道によれば、エフェツェーはすでにワグナーとの決別に備えているという。これは委員会の会合の結果だったとされている。これによると、10月11日に行われるXXL代表ウィーク明けのホームゲームで、ケルンが宿敵ボルシアMGに敗れた場合、38歳の指揮官は職を解かれる見込みだ。

報道によれば、ケルンは後任としてホルスト・シュテフェンをすでに確保しているという。直近ではSVヴェルダー・ブレーメンに所属していたこのフリーの指導者とは、すでに合意に達しているとされる。57歳の同監督は土曜日、VfBヒルデン戦（4-3）を見守るため、すでにガイスボックハイムを訪れていたという。その訪問の前後には、トーマス・ケスラーGMを中心とするクラブ首脳陣との交渉もすでに行われていた可能性がある。

ワグナーは3月、ケルンでルーカス・クヴァスニオクの後任として暫定的に指揮を執り、その後に正式な監督へ昇格した。だが、ここまでの成績は期待を大きく下回っている。シーズンをまたいだブンデスリーガ11試合で、チームが挙げた勝利はわずか2つ。今季も4節終了時点で勝ち点4にとどまっている。

ブンデスリーガ：今季はすでに何人の監督が解任された？

ワグナー退任となれば、今季2人目の監督解任となる。直近ではグラードバッハがオイゲン・ポランスキと袂を分かっていたからだ。ケルンでは、その後任であるアレクサンダー・ブレッシンがボルシアMGでの初陣を迎えることになる。

一方のシュテフェンは、昨季にヴェルダー監督として21試合を率い、1試合平均勝ち点0.9の成績で解任され、その後をダニエル・ティウーネが引き継いだ。その前年には、SVエルヴァースベルクの監督として昇格まであと一歩に迫っていた。当時はザールラントのこの地方クラブに対し、1. FCハイデンハイムが入れ替え戦を制したが、そのクラブは現在トップリーグに所属している。

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