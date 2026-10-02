Sport Bildのクリスティアン・フォークによると、レコードマイスターが前回の夏の移籍市場でリードに対して動かなかったのは、すでに長らく構想外となっているサシャ・ボエイの引き取り手が見つからなかったためだけだったという。

ただ、冬にはボエイがようやく売却されれば、バイエルンがリード獲得に再挑戦する可能性があるという。報道では、レコードマイスターは今もなお20歳のサイドバックの資質を高く評価しているとされている。

バイエルンはすでに昨冬、フェイエノールト・ロッテルダムに接触していたというが、リードが長期離脱を強いられる筋肉の負傷を負い、4月末までピッチに戻れなかったため、移籍は成立しなかった。

ヒバイロ・リードは一度、FCバイエルン移籍寸前まで迫っていた

「私は昨年、冬季中断前にリードのバイエルン・ミュンヘン移籍に向けて積極的に動いていた」と、現在はフェイエノールトの元幹部となったデニス・テ・クローセは、夏にDe Telegraafのインタビューで語っていた。 移籍金は約2500万ユーロになる見込みだったという。ミュンヘン勢に加え、イングランドのクラブもこの右サイドバックに関心を示していた。

テ・クローセのプランは「移籍をまとめた上で、ヒバイロにさらに半年フェイエノールトでプレーさせ、夏に移籍させる」ことだったという。「だがその後、ヒバイロは2度負傷した。それで私たちの計画は狂ってしまった」。

リードは11月に太ももを負傷。1月に復帰を果たしたものの、1試合出場しただけで再び数カ月間の離脱を余儀なくされた。もしそうなっていなければ、「おそらく私たちはバイエルンと合意していただろう。というのも、交渉はすでに非常に具体的な段階にあったからだ」。

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ヒバイロ・リードは夢のようなスタートを切り、FCバイエルンでコンラート・ライマーの後釜になり得る

新シーズン、オランダU-21代表は最高のスタートを切り、リーグ戦7試合で早くも5アシストを記録している。PECズウォレに大勝した試合では、チームの7得点のうち3得点をお膳立てした。

バイエルンでは、リードが右サイドの競争をさらに激化させる可能性がある。そこではコンラート・ライマーが第一選択となっているが、ヨシプ・スタニシッチが起用されることも増えている。左サイドでは現在、復調したアルフォンソ・デイヴィスと、5000万ユーロの新戦力ナタニエル・ブラウンが先発の座を争っている。

自身の長期的な将来がロッテルダムにはないことについて、リード本人もすでに公の場で明確にしている。ただし、クラブに対して無礼な態度を取るつもりはないという。「クラブが僕をチェックしていて、夏に移籍する可能性があることは、もはや秘密ではない。それを隠すつもりもない。まだ決断はしていないので、今はまだフェイエノールトと契約している。これが僕にとって最後のホームゲームだった可能性は十分にあるけれど、今の段階でそう言い切るつもりはない」と、リードはシーズン終了時にESPNで語った。

ただし、ノッティンガム・フォレストへの夏の移籍は実現しなかった。伝えられるところによると、フェイエノールトは2200万ユーロのオファーを拒否したという。



