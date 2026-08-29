キャスパー・テングステットは、フェイエノールトの選手として最後の日々を過ごしているようだ。ロッテルダムのクラブは、Voetbal Internationalによると、26歳のアタッカーの移籍をめぐってトゥールーズと合意に達した。あとは最終的な手続きとメディカルチェックを残すのみで、フランス行きの障害となっている。

この取引の移籍金はボーナスを除いて400万ユーロになると、VIが報じている。さらにフェイエノールトは、契約に再売却時の分配条項も盛り込んだ。これにより、テングステットが先発の座をつかめなかった時期に終わりが訪れる見通しだ。

トゥールーズの関心は今週に入って本格化し、金曜日により具体的になった。フランスのクラブは改善したオファーを持ってフェイエノールトのもとに戻る予定だった。そして最終的に、それがデンマーク人FWの移籍について両者が合意に至るのに十分だったことが分かった。

テングステット本人もフランス移籍に前向きだった。アタッカーは今季、指揮官ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストの構想に入っておらず、新シーズン序盤の数週間でフェイエノールトで公式戦の出場時間はなかった。SCカンブール戦でのみ、試合メンバーに入っていた。

さらに前線の競争も激しい。上田綺世は9番として不動の存在であり、ファン・ブロンクホルストはナチョ・フェリとシャキール・ファン・ペルシも起用できる。そのため、テングステットにとって出場機会の見通しは乏しかった。

フェイエノールトは2025年夏にテングステットをデ・カイプへ迎え入れた。ロッテルダムのクラブは当時、ベンフィカに約600万ユーロを支払い、デンマーク人選手と2029年半ばまでの契約を結んだ。しかし、1年目は主に期待外れに終わり、途中出場が多かった23試合で5ゴールにとどまった。

あとはトゥールーズ行きに向けた最後のステップを残すのみとなっている。テングステットはまずメディカルチェックを通過しなければならず、その後に残る手続きが完了することになる。問題なく進めば、テングステットは1シーズンでフェイエノールトを去り、リーグ・アンでキャリアを続けることになる。

放出セール

フェイエノールトはこの夏、スカッドと給与総額に余裕を生み出したい考えだ。そのためロッテルダムのクラブはすでにアネル・アフメドホジッチと別れ、さらにルカ・イヴァヌシェツとジョルダン・ロトンバという、もはや構想に含まれていないように見える2選手も契約下にある。フェイエノールトは彼らについても、移籍市場最終盤で解決策を探すことになる。



