バイエルンでの期待外れのレンタルシーズンを経て、ジャクソンは今夏、保有元のチェルシーから5500万ユーロでアストン・ヴィラに移籍した。新天地でのスタートはまずまずだった。チャンピオンズリーグのクラブ・ブルージュ戦で3-2の勝利に貢献するゴールを決めた一方、プレミアリーグ最初の3試合では得点にもアシストにも絡めなかった。

土曜日のトッテナム戦での3-2の勝利で、25歳のストライカーはついにその流れを断ち切った。見事なボールコントロールの後、ジャクソンは一時2-0となるゴールを記録した。ただ、その後のゴールセレブレーションは謎を呼んだ。テレビカメラのすぐ前に立った彼は、まず親指を水平に伸ばし、それをゆっくり上に動かした後、素早く下げ、さらに首の方向へ動かして首を切るような仕草をまねた。この動きの背景については、今のところ何も分かっていない。

興味深いのは、同様のセレブレーションによって、パリ・ブルナーがフランス・リーグ・アンで出場停止処分を受ける可能性があることだ。ASモナコに所属する20歳のドイツU-21代表は、先週末にゴールを決めた後、同じく首を切るような仕草を見せていた。これを受け、リーグ・アンの懲戒委員会が動き、来週水曜日に処分の有無について判断を下す見通しとなっている。

ジャクソンとエメリはビジャレアル時代からの仲

ジャクソンが首を切るような仕草を見せる一方で、指揮官ウナイ・エメリはタッチライン際で大はしゃぎし、喜びのあまりボールバッグを何度も叩いていた。エメリとジャクソンはビジャレアルでの共闘経験があり、セネガル人ストライカーはそこでブレイクを果たしていた。

「おそらく、ジャクソンが自分のパワーをすべて示した初めての試合だった」と、エメリはトッテナム戦勝利後に語った。「それまでの試合では、彼はまだ私たちが彼に求めていることをすべて理解しているとは完全には示せていなかった」ヴィラでは、ジャクソンはセンターフォワードのポジションでタミー・アブラハムと出場時間を争っている。

トッテナム戦での勝利は、ヴィラにとって今季プレミアリーグ初白星となった。5試合を終えた時点で、バーミンガムのクラブは勝ち点4にとどまり、不本意な15位につけている。