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バルセロナのハンジ・フリック監督は、ラミン・ヤマルを欠いても力を発揮できることを証明するようチームに求めた。19歳のヤマルは今季、強力な攻撃の中心を担ってきたが、足首の問題により水曜日のサバフとのチャンピオンズリーグ戦には帯同せず、チームメートがアゼルバイジャンへ向かう一方でスペインに残った。

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足首の負傷でヤマルの連続出場がストップ

ヤマルは今季、バルセロナの全17試合に先発し、13得点13アシストを記録してきたが、初めて欠場することになった。月曜日のメディカルチェックを受け、スタッフは バクー遠征に向けて19歳のヤマルをスペインに残す 判断を下した。ただ、日曜日に行われるデポルティーボ・ラ・コルーニャとのラ・リーガのアウェー戦には復帰する見込みだ。

フリック監督は水曜日の試合に向け、攻撃陣の構成をまだ決めていない。カリム・アデイェミ、ガブリエウ・ジェズス、アンソニー・ゴードン、ラフィーニャが代役の座を争っている。守備陣の負傷者も選考を難しくしており、アンドレアス・クリステンセンとシャビ・エスパルトが引き続き欠場するほか、股関節に問題を抱えたパウ・クバルシも起用を見送られる可能性が高い。

フリック監督とデ・ヨング、選手層に自信

火曜日の試合前会見で、フリック監督はヤマル不在の影響を強調せず、デ・ヨングの適応力を称えた。「これまでもラミン抜きで戦ったことはある。何をすべきか分かっている」と語り、こう続けた。「彼は我々にとって非常に重要だが、月曜日に状態を確認し、家に残る方がいいと判断した。すべてがうまくいき、週末には起用できることを願っている」

先に取材に応じたデ・ヨングは、膝の負傷から復帰後に5試合に出場しており、チームの力に自信を示した。「ラミンのような選手がいなければ、いつだって痛手になる」と、このMFは語った。「彼は並外れた才能を持つ選手だ。一人で脅威やチャンスを生み出せるから、いなければその不在を感じる。でも、チームには優れた選手がそろっているし、彼抜きでも勝てる」

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守備陣の人員不足により デ・ヨングをセンターバックで起用し続ける 可能性もあるなか、フリック監督はその献身性を称えた。「フレンキーについて最も気に入っているのは、『監督、センターバックでもサイドバックでも、必要なら構いません』と言ってくれたことだ」と説明した。「出場できるし、チームを助けられると言ってくれた。私にとって、これこそチームプレーヤーだ。彼はこのチームのためにすべてを尽くしている。

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「彼が世界最高のMFの一人であることは誰もが知っている。私は彼をMFと見ているし、そこで彼の力が必要だ。ただ、明日はどこで彼を必要とするか、状況を見極める」

デ・ヨングはチームを優先しつつ、長期的にはMFでプレーしたい考えを改めて示した。「自分はMFだと思っているし、それは誰もが知っている。ずっとそこでプレーしてきた。でも、チームが別の場所で僕を必要としたり、監督が別のポジションでプレーした方がいいと考えたりするなら、いつでもそうする」

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バルセロナ、2015年以来の欧州制覇を狙う

バルセロナは国内で好調を維持して水曜日の一戦に臨む。ラ・リーガでは13試合で12勝を挙げ、首位に立っている。チャンピオンズリーグでも4試合で3勝を挙げており、2015年以来となる欧州タイトル獲得への期待が高まっている。

欧州の舞台で喫した唯一の敗戦は、2連覇中のパリ・サンジェルマン戦だった。それでもデ・ヨングは、バルセロナは王者と渡り合えると主張した。「バルサでは常に優勝が求められる」と語った。「それが目標だ。でも、優勝できなかったとしても、失敗や悪いシーズンになるという意味ではない。

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「同じ目標を持つチームが少なくともほかに6つある。それでも、僕たちは競争できるし、優勝する力があると信じている。現時点ではPSGが優勝候補だ。過去2年はいずれも優勝し、今季も僕たちに勝っている。だから僕たちは成長し、シーズンの終わりに自分たちの方が優れていると証明しなければならない」

バクーでの一戦を経て、日曜日はラ・リーガのアウェー戦へ

バクーでのサバフ戦は、アデイェミ、ジェズス、ゴードンにとって、10代の中心選手を欠いてもバルセロナが力を発揮できると証明する絶好の機会になる。同時に、負傷者を抱える守備陣にとっても欧州の舞台での試練となる。

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その後はすぐに、日曜日のデポルティーボとのラ・リーガの一戦に目を向ける。首位を走るバルセロナは国内でのリードを守り、休養を取ったヤマルと、回復を続けるクバルシを迎えたいところだ。