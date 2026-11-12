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伝説的GKピーター・シルトンが、イングランド代表主将ハリー・ケインを称賛した。バイエルン・ミュンヘンのFWは、クロアチア戦でシルトンが36年間保持してきた男子代表最多出場記録を更新する見通しだ。 ケインは先月のチェコ戦でシルトンの記録に並んでおり、木曜日にウェンブリーで行われるネーションズリーグのクロアチア戦で、代表126試合目の出場を果たす。

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伝説的GK、歴史的記録を次世代へ託す

シルトンは1989年6月のデンマーク戦で代表通算109試合出場を達成し、ボビー・ムーアを抜いて最多出場記録を樹立した。その後、40歳で迎えた1990年ワールドカップで通算125試合に到達。ヨーロピアンカップを2度制したシルトンは、21歳だった1970年11月に代表デビューを果たし、1974年と1978年のワールドカップ本大会には出場できなかったものの、1982年、1986年、1990年の3大会で計17試合に出場した。ケインは木曜夜に先発すれば、この記録を更新する。

誇り高き後継者、ウェンブリーでの贈呈へ

節目の一戦を前にFIFA に語った77歳のシルトンは、自身の記録を塗り替えるストライカーを称賛した。「長い間、私が記録を保持してきたので、それが当たり前になっていた。でも、記録は破られるためにある。サッカーでの実績だけでなく、人柄を考えても、ハリー以上にふさわしい人物は思い浮かばない。彼は素晴らしいプロフェッショナルで、非の打ちどころのない経歴を持っている」

ロンドンでの試合を観戦すると明かした元GKは、こう付け加えた。「行くつもりだ。ピッチに出て、彼に何かを贈呈することになると思うが、そこは100％確かではない」

ケインの代表出場数がどこまで伸びるか、そして今週、自身のキャリアに再び注目が集まっていることをどう感じるかと問われたシルトンは、こう語った。「彼はバイエルン・ミュンヘンと新たに3年契約を結んだばかりだし、最近の選手は以前よりずっと長くプレーするようだ。ピッチの状態が非常に良く、フィットネスレベルも高く保たれているからなのかは分からない。彼が努力を重ねてきたのは明らかだ。

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「ハリーを祝福する。それと同時に、私が記録保持者だったことを、それまで知らなかったかもしれない人たちにも知ってもらえたのはうれしい」

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主将がキャリアの節目を振り返る

イングランド代表を率いて試合に臨むケインは、試合前の記者会見で、この偉業が自身にとって最も誇らしい瞬間の一つだと認めた。「間違いなく、最大の偉業の一つだ。

「最高レベルで継続してきたことを示していると思う。健康を保ち、プレーを続けるために、人には見えないところで費やしてきた時間と努力の証しだ。これは僕のキャリアにおける最大の節目の一つだ」

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準々決勝進出を懸けた一戦

グループCで4試合を終えて勝ち点9の2位につけるトーマス・トゥヘル監督率いるイングランドは、木曜日に引き分ければ準々決勝進出が決まる。勝利すれば、日曜日にマドリードで首位スペインを逆転する可能性も残る。一方、スラベン・ビリッチ監督率いる3位クロアチアは、10月にホームでイングランドに0-7で敗れた試合を含めて3敗を喫し、勝ち点3。降格回避を懸けてチェコと争っている。