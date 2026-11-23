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アンジェ・ポステコグルー監督が、サディオ・マネのアル・ナスルへの献身を疑問視した記者に厳しく反論した。元リヴァプールのウィンガーは子どもの誕生に立ち会うため休暇を認められ、先日のサウジ・プロリーグでの敗戦を欠場していた。

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マネ欠場のアル・ナスル、アル・アハリに敗れる

マネを欠いたアル・ナスルは金曜日、サウジ・プロリーグの敵地アル・アハリ戦で1-3の敗戦を喫した。クリスティアーノ・ロナウドが先制点を挙げたものの、その後はPKを失敗。アル・アハリに逆転を許し、イングランド代表の イヴァン・トニー もゴールを決めた。

マネは妻の出産に立ち会うため、許可を得て欠場していた。試合後、ある記者がこのウィンガーの判断はクラブへの献身が欠けていることを示すのではないかと質問。指揮官の激しい反論を招いた。

ポステコグルー監督、マネを熱弁で擁護

質問を受けた元トッテナム指揮官は、すぐさま記者に問い返した。

「あなたは父親か？ 子どもはいるのか？」とポステコグルー監督は語気を強めた。

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記者が「いいえ」と答えると、ポステコグルー監督は批判を退けた。「だから、そんな質問をするのだろう。子どもができれば、それが何よりも大切で、人生で授かることのできる最大の恵みだと分かるはずだ」と語った。

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61歳の指揮官は、マネが家族を優先することを全面的に支持していると明言した。「［マネは］妻の出産に立ち会っているんだ。いいか？ 人生でそれ以上に大切なことはない。そうだ、私が許可し、祝福した。サディオ・マネはこの世界でも最高の人間の一人だ。彼や、彼のこのクラブへの献身を決して疑うな」

ポステコグルー監督、記者との激しい応酬は今回が初めてではない

ポステコグルー監督にとって、メディアとの激しいやり取りは珍しくない。プレミアリーグでトッテナムを率いた時期や、短期間指揮したノッティンガム・フォレストでも、記者と緊張感のある応酬を繰り返していた。

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9月にアジア・チャンピオンズリーグでアル・ナスルがアル・アインに0-4で敗れた後も、同様の厳しい態度を見せた。記者がその試合でロナウドは「何もしていなかった」と主張すると、「あなたは私とは違う試合を見ている」と反論した。

一方、マネは今季15試合で3ゴール8アシストを記録している。サウサンプトン、プレミアリーグとチャンピオンズリーグを制したリヴァプール、バイエルン・ミュンヘンを経て、2023年にアル・ナスルへ加入した。

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アル・ナスル、優勝争いで高まる重圧

金曜日の敗戦は、夏にポステコグルー監督が就任してからわずか3敗目だった。それでも首位争いは厳しさを増している。アル・ナスルは現在3位で、1試合消化が少ないアル・ヒラルを勝ち点2差で追っている。

首位を追う中でこれ以上の取りこぼしが許されないだけに、ポステコグルー監督はマネがチームに戻れば、その創造性に大きく頼ることになるだろう。