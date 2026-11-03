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シャフタール・ドネツクのスポーツディレクターを務めるダリヨ・スルナ氏が、戦争が続く中でのウクライナサッカーに対するFIFAの対応を巡り、ジャンニ・インファンティーノ会長を痛烈に批判した。元クロアチア代表主将は、世界のサッカー界の指導者たちがウクライナ国内のチームを守ってこなかったと非難し、同会長に自らウクライナを訪れるよう迫った。

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クロアチア代表OB、FIFAを批判

スルナは『talkSPORT』のインタビューで、インファンティーノにウクライナを訪れ、同国のクラブを真摯に支援するよう求めた。ロシアのチームは2022年2月の全面侵攻以来、UEFAとFIFAの大会への出場を禁じられているが、世界のサッカーを統括するFIFAは、ロシアのユースチームに先月アゼルバイジャンで開催された第1回U-15ワールドカップ＆フェスティバルへの出場を認めた。この決定に、クロアチア代表として134試合に出場したスルナは強い怒りを示した。

商業主義を指摘し、チェフェリン会長を称賛

スルナはFIFAの姿勢をUEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長と対比し、こう語った。「FIFAはビジネスだ。チェフェリン会長とインファンティーノを比べれば、まったく違う人間だ。サッカーを愛しているのはチェフェリン氏だ。彼はすべてのクラブを守っている。サッカーを富裕層に売り渡したいとは思っていない。サッカーは誰のためのものでもあり、富裕層だけのものではない」

「一方、FIFAはビジネスをしている。ワールドカップでもそれが分かった。残念ながら、戦争中にウクライナのクラブを一つも守らなかった。彼らの務めは何なのか。サッカーを守り、クラブを守り、選手を守るためにいるはずだ。しかし、何もしなかった。だから、インファンティーノ会長にはもう一度、ウクライナを訪れるよう求めたい。そうすれば、考えが変わるかもしれない。それまでは、彼にもFIFA全体にも敬意を払えない」

ロシア勢の欧州大会復帰を全面否定

FIFAがユース大会への出場を認めたものの、スルナはロシアのクラブが近いうちに欧州大会へ復帰することはないと確信している。ゼニト・サンクトペテルブルクが2021-22シーズンのチャンピオンズリーグ・グループステージで敗退して以来、同大会に出場したロシアのチームはない。このグループステージでは、チェルシーに0-1で敗れた。また、シャフタール・ドネツクは2011-12シーズンのグループステージでゼニトと対戦して以来、ロシア勢と対戦していない。

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スルナは欧州大会への復帰の可能性を否定し、こう続けた。「チェフェリン会長の下では不可能だと思う。そもそも、どうやって実現するのか。ロシアのチームがイングランドに来て試合をすることなど可能なのか。想像できるだろうか。ドイツ、ポーランド、スペイン、イタリアでも同じだ。不可能だ。彼らは自分たちだけの世界に生きている。欧州では歓迎されない。チェルシーがスタンフォード・ブリッジでゼニトと対戦することになれば、混乱が起きるだろう。戦争が終わるまで、ロシアのチームをUEFAの大会に復帰させるべきではないと思う」

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欧州大会の一戦を迎えるスタンフォード・ブリッジ

スルナがロンドンでこうした厳しい発言をしたのは、シャフタール・ドネツクとポルトガルのスポルティングCPによるチャンピオンズリーグの対戦が火曜夜に行われるのを前にしてのことだ。母国で紛争が続いているため、ウクライナ王者に16度輝いたシャフタールは今季の欧州大会でのホームゲームをチェルシーのスタンフォード・ブリッジで開催している。大会で勝ち進むためには、ロンドン西部で好結果を収めることが極めて重要となる。