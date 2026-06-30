2026年W杯32強戦でエジプト代表がオーストラリアと対戦するのを前に、代表監督フサム・ハサン氏を巡る騒動が起きた。脚本家メドハト・アル＝アドル氏がハサン氏を「精神的に病んでいる」と発言したため、ハサン氏の代理人がメディア規制当局と検察に申し立てを行った。

ハサンの代理人アシュラフ・アブドゥルアズィーズ弁護士は、アル＝アドルが代表監督を「精神疾患を患っている」 「その程度の監督」と評し、戦術や選手起用を批判し、ワールドカップでの成果を軽視した。

最高評議会は、苦情を委員長エッサム・アル＝アミール氏率いる苦情委員会に付託した。委員会は、フェイスブックの認証アカウント管理者を出頭させ、報道・メディア規制法に基づき対応することを決定した。

アドルの発言はSNSで大きな論争を呼んだ。彼はザマルクFCの熱狂的ファンであり投資委員会のメンバーでもあり、批判者は彼の発言が専門的な意見の範囲を超え、監督への個人攻撃だと主張している。

アル＝アドルは直ちに公で謝罪し、ハサン氏を「エジプト史上最高のストライカー」と称えた。ただし、謝罪は発言の表現に限られ、代表チームのパフォーマンスや采配への批判は撤回しないとした。

騒動は、エジプト代表がグループ7でベルギー、イランと引き分け、ニュージーランドに勝利して5ポイントを獲得し、2位でグループリーグを突破。同国初となるワールドカップベスト32進出を果たし、楽観ムードが高まる中で起きた。

代表メンバー発表以来、ハッサン監督は特にザマレク関係者から、ムスタファ・モハメドの落選を理由に批判されてきた。監督は「選考は戦術のみで判断した」と繰り返し説明している。