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アーセナルのミケル・アルテタ監督は、FWカイ・ハヴァーツの最近の得点数に対する批判を受け、同選手を擁護した。ドイツ代表のハヴァーツへの信頼は揺るがないと強調する一方、週半ばにフリートウッド・タウンに敗れてEFLカップから敗退した後も、チームを厳しく評価することは避けた。

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得点が遠のくハヴァーツにアルテタ監督は変わらぬ信頼

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、最近の攻撃面での数字が落ちているカイ・ハヴァーツに対し、全面的な信頼を改めて示した。ハヴァーツは、アーセナルが週半ばに行われた4部フリートウッド・タウンとの試合でPK戦の末に敗れた際、ヴィクトル・ギョケレシュとともに出場した。

アルテタ監督は、ハヴァーツの現在の調子が過去のけがと関係しているとの見方を否定した。

アーセナルの指揮官は、アンフィールドで攻撃陣が結果を出すと確信している。

アルテタ監督、トップクラスのFWにも起こる決定力の低下を説明

リヴァプールへの遠征を前に、アルテタ監督はチームの組織に対するハヴァーツの総合的な貢献を擁護した。ハヴァーツのけがの経歴との関係について、アルテタ監督は「いや、それとは何の関係もない。数字の面で、その数字が落ちているのは事実だ」と説明した。

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「ただ、彼にはプレーする機会も確かにあった。前線の選手の調子や決定力にこうした波があるのは、ごく普通のことだ」

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「彼と、彼がやっていることを全面的に信頼している」とスペイン人指揮官は強調した。

週半ばのカップ戦での衝撃的な敗退、冷静な見方が必要

フリートウッドとのPK戦での敗北について、アルテタ監督はハヴァーツとギョケレシュのパフォーマンスを評価する際には冷静な見方が必要だと訴えた。「週半ばに起きたことは、おそらくこの競技の魅力だ。同じ試合を100回やれば、99％は結果が分かる」と語った。

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「だが、これがフットボールだ。魔法のようなことが起きて、彼らが勝ち抜いた」

「だから私はそれを踏まえて捉え、もちろん分析する必要がある。ただ、特にその背景を理解せずに選手たちを厳しく評価してはいけない」と強調した。

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重要なリヴァプール戦を前に攻撃陣は立て直しへ

ハヴァーツとギョケレシュは、日曜午後のリヴァプール戦で最前線を担う候補となっている。

アルテタ監督は、週半ばの悔しい結果を受け、攻撃陣が力強く応えることを期待している。

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アーセナルは優勝への望みを確かなものにするため、重要な勝ち点3の獲得を目指す。