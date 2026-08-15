イングランドのチェルシーに所属するセネガル代表FWニコラス・ジャクソンが、今夏の移籍市場で退団する可能性が浮上している。複数の欧州クラブが獲得に関心を寄せているものの、ロンドンのクラブが提示する金銭面での要求が、現時点で彼の将来を決定づける障害となっている。

フランスのメディア「RMC」が伝えたところによると、チェルシーはジャクソンの放出と引き換えに6000万ポンド、およそ6900万ユーロを要求しており、この金額が関心を持つクラブの慎重姿勢を招き、交渉を停滞させている。一方でアストン・ヴィラは以前、レンタルでの獲得の可能性を探っていた。

このセネガル代表FWの獲得に関心を寄せるクラブのリストの筆頭には、いずれもイングランドのアストン・ヴィラとトッテナムが名を連ねている。加えてスペインのアトレティコ・マドリードも選手の動向を注視しており、チェルシーが金銭面での要求を引き下げるのか、それとも設定した金額に固執するのかを見極めようとしている。

その一方で、ジャクソンがスタンフォード・ブリッジを去る可能性を示す兆候も強まっている。チェルシーはブライトンからダニー・ウェルベックを獲得して攻撃陣の選択肢を強化したほか、コーチングスタッフが攻撃面の構想の中でジョアン・ペドロを起用する方針を採っており、前線のポジション争いはさらに激化している。

チェルシーはまた、多くの選手を抱える大所帯のスカッドを縮小するという課題にも直面している。ここ最近、移籍市場で目立った動きがあったためで、ジャクソンの退団はチームを再編し、選手により明確な役割を与えるための解決策の一つとなっている。

このセネガル代表FWの移籍は、双方にとって利益となり得る。ジャクソンはより大きな役割と出場時間を得られるチームに加わる機会を手にする可能性があり、一方のチェルシーは攻撃陣の選択肢を一つ整理できるうえ、この取引から大きな収益を得られるからだ。