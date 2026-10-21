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レアル・マドリーのGKティボー・クルトワが、バロンドール争いでチームメイトのキリアン・エンバペを全面的に支持し、フランス人FWは個人として世界最高のパフォーマンスを見せる選手として抜きん出ていると主張した。ベルギー人GKは投票過程の一貫性にも疑問を呈し、サッカー界で最も権威ある個人賞の選考基準は、選手とファンの双方にとって依然として分かりにくいとの見方を示した。

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クルトワ、ラミン・ヤマルよりエンバペを支持

クルトワは、間近に迫るバロンドール授賞式を前に、エンバペこそ最も受賞にふさわしい候補だと主張し、議論を呼んだ。レアル・マドリーのGKは、投票者はチームとして獲得したタイトルに左右されがちだが、昨シーズン、個人としてフランス代表主将の域に達した選手はいないと論じた。

エンバペはワールドカップで目覚ましい活躍を見せ、10得点で大会得点王に輝くとともに、大会歴代最多得点者となった。クラブでも昨シーズンはレアル・マドリーで44試合に出場して42得点という驚異的な数字を残した。しかし、そのシーズンにチームとして一つもタイトルを獲得できなかったことが、バロンドール獲得の可能性を大きく損なうかもしれない。

クルトワは『DAZN』に「キリアンは受賞に値すると思うが、人々はそれぞれの論理で投票する。タイトルを獲得した選手を選ぶのか、それとも何も勝ち取っていなくても、シーズンを通して誰よりも優れていた選手を選ぶのか。特にキリアンのことを考えている。個人としてキリアンを上回った選手はいないと思うが、残念ながら我々はチームとして何も勝ち取れなかった」と語った。

バロンドールの投票基準に疑問

ベテランGKはチームメイトを称賛するだけでなく、近年の受賞結果にも疑問を呈した。クルトワは、得点記録やワールドカップでの活躍ではエンバペが上回るものの、スペイン代表とバルセロナで成功を収めたヤマルは手ごわいライバルだと指摘した。

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ヤマルは昨シーズン、バルセロナでラ・リーガ優勝を果たし、夏にはスペイン代表のワールドカップ制覇に貢献するなど、タイトルに恵まれた1年を過ごした。この10代の逸材は昨シーズンに24得点を挙げ、今シーズンもすでに10得点を記録。栄誉ある賞の有力候補の一人としての地位を固めている。

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クルトワは「私から見れば、ラミン・ヤマルのワールドカップでの出来は少し劣っていたが、世界王者になり、バルセロナでラ・リーガを制し、良い1年を過ごした」と語った。さらに、ロドリがマドリーのヴィニシウス・ジュニオールとダニ・カルバハルを抑えて受賞した2024年の授賞式にも言及。「スペイン代表で欧州選手権を制したとはいえ、彼にとって最高の年だったとは思わなかった。その前年、シティがチャンピオンズリーグを制したときなら、彼は受賞に値したと思う」と付け加えた。

Getty Images

契約延長とレアル・マドリーでの将来

受賞争いの話題に加え、クルトワはサンティアゴ・ベルナベウでの自身の将来についても前向きな見通しを示した。現行契約は2027年夏に満了するが、今後もベルギー代表GKがクラブの正GKを務められるよう、すでに交渉が進んでいる。

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「まだ最終決定には至っていない。基本的にはすぐにまとまるはずだ。問題はない。代理人と父が最後の細部について話し合う時間を見つけるだけだ」とクルトワは説明した。元チェルシーのクルトワに、近いうちにスペインの首都を離れる考えはない。「ここに長く残りたいし、そのためにできることはすべてやっている」と強調した。

ベルギー代表復帰への展望

クルトワはベルギー代表との複雑な関係にも触れた。ワールドカップ後に代表活動を休止して以降、チームの連絡手段から外されたと明かした。「選手たちのWhatsAppグループから外された。このグループは練習の詳細など、情報の共有に使われている。時折メッセージはあるが、それほど多くはない」と認めた。それでも、早ければ11月にも再び代表招集に応じる意向を伝えており、マルク・ファン・ボメルの新体制下での復帰には楽観的だ。

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クルトワはベルギー代表に復帰するにあたり、先発の座を保証される必要はないと断言し、自らの力でポジションを取り戻せると自信を示した。「代表に合流するとき、自動的に試合に出られると思ったことは一度もない。自分の力は分かっているし、チームにとって重要な存在になれることも分かっている」と語った。「誰も私に先発を保証する必要はない。センネ・ラメンス、マールテン・ファンデフォールト、マイク・ペンダースが懸命に取り組み、監督が彼らを起用したいと思うなら、何の問題もない。まったく気にならない」