シャビの記者会見は、まだお祭り騒ぎとはなっていないようだ。月曜放送の『Voetbalpraat』では、ウィレム・フィッサースが、オランダ代表監督を務めていたルイス・ファン・ハール時代を懐かしむほどだった。

「ある程度年齢を重ねると、どんな質問にも素晴らしい答えを返していたファン・ハールの記者会見が恋しくなるものだ」と、フィッサースは月曜日のスペイン人指揮官の記者会見をそう分析した。

「記者にとっては大変な仕事になりそうだ」と同僚のスホールト・モソウも続けた。「この人はただとても丁寧に答える。中身の大きな概念でね。要するに、シャビはオランダ流の率直さを好んでいるけれど、自分ではそれを実践しなくていいのであれば、ということなんだ」

モソウは、シャビが編成したメンバーにもいささか疑問を抱いている。「純粋にメンバーだけを見れば……これはアート・デ・モスやディック・アドフォカート、あるいはケネト・ペレスのメンバー表でもあり得た。いわば中間路線だ。選考方針とその発表の仕方からは、まだほとんど何も読み取れない」

ケネト・ペレスによれば、シャビはすぐにでも意思表示をすることができたという。「その場合、ファン・ダイクを外すのが最も大きなものになっていただろう。他の選択はどれも少しどちらでもよくて、オランダ代表にとって本当にものすごく重要な選手というわけではなかった」

シャビは最近、ファン・ダイクとオランダ代表での今後についてじっくり話し合っていた。このセンターバックは引き続き代表でプレーを続け、キャプテンマークも着けたままとなる。