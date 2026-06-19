「彼らを追いかけてやる！」ティバスがバルセロナの怒りを代弁し、レアル・マドリードとの戦いに火をつけた。

スペインサッカー界の口論が激化する中、ハビエル・ティバス氏は沈黙を破り、バルセロナからの公式書簡に反論した。同氏は「ラ・リーガ」の公正性を強調し、レアル・マドリードに対する法的闘争を継続する姿勢を示した。

この反論は、水曜日にバルセロナのラファ・オウスティ副会長がリーグ協会、スペインサッカー連盟、審判委員会に送った書簡からわずか48時間後に発表された。

書簡では、5月12日と13日にレアル・マドリード会長が発言した内容を踏まえ、「緊急対応」とペレス会長への法的・規律的措置を求めた。同クラブは、その発言を「機関および大会の名誉と公正を傷つける」と主張している。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が報じた書簡でティバス氏は、バルセロナの懸念に賛同し、さらに「ラ・リーガ」が以前からレアル・マドリードを非難していたと指摘した。

特に「ネグレイラ事件」でペレス会長らが数か月前からほのめかす「審判買収」の証拠は一切なく、組織の価値観を損なう発言は「容認できない」と強調した。

リーグの国際的評価を守るため、協会が実施した措置を説明し、「公式チャンネルやリーグ番組を通じて、レアル・マドリードの常套手段を繰り返し批判してきた」と強調した。

さらに、連盟競技委員会への提訴、スポーツ裁判所への控訴、訴え却下後の3度目の行政不服申立てなど、過去の対立経緯も列挙した。

さらに2025年には、スペインの審判制度全体を擁護し、レアル・マドリードとその理事会が求める審判制度の「包括的な改革」や、ネグレラ時代と関わりのある審判を審判技術委員会から排除する要求を公然と非難した。

ティバスは書簡を断固とした口調で結び、リーグが「特別検察官」として真相解明を続け、大会の正当性や審判団への疑念を強く非難すると約束した。 「ラ・リーガ」は、リーグの評判を傷つける者には断固として対応すると強調した。

この発言でティパスはレアル・マドリードとの対立を鮮明にし、スペインサッカー界の法廷・メディア戦争がさらに激化することを示した。