「彼らがこの9年、10年にわたってほかのすべての人々を苦しめてきたように、彼らを苦しめるべきだ」と、リヴァプールFCの元世界的名選手はオーバーラップ・デイリーで強調した。

9月末、シティは長年にわたる重大な財務規則違反について、プレミアリーグから有罪と判断された。これを受けてイングランドの強豪クラブは異議を申し立てたが、その結論は今も出ていない。

シティは該当期間中に獲得したすべてのタイトルを剥奪されるだけでなく、チャンピオンシップへの強制降格に直面する可能性もある。「それが公平だとは思わない」とジェラードは指摘する。「そうなればシティは間違いなく昇格する3クラブの一つになり、チャンピオンシップのクラブから昇格枠を奪うことになるからだ」。強制降格だけでは「すぐに戻ってくるので十分ではない」とジェラードは語った。

ジェラードが考えるマンチェスター・シティへの処分

そのためリヴァプールのレジェンドは、シティをプレミアリーグに残したうえで、「そこで数年にわたって処分を科す」ことを提案した。「これが私の意見だ。これだけが正しいと言っているわけではない。ただ、私はそう感じている」。ジェラードは具体策として、いずれも長期間にわたる移籍禁止と勝ち点の剥奪を挙げた。「見せしめとなる処分が必要だ」と、46歳のイングランド人は語った。

一方、輝かしいキャリアの中でついに手にできなかったリヴァプールでのイングランドリーグ優勝が、後から認められることになっても、ジェラードは喜ばないという。「プレミアリーグで一度も優勝できなかったことは受け入れている」と説明しながらも、シティの違反を念頭にこう強調した。「彼らが奪った思い出はどうなる？ 私や私のチームだけでなく、ほかのすべての人々から奪った思い出は？」