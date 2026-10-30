シティ、好調ブライトンとの再戦へ
プレミアリーグ首位のマンチェスター・シティは、劇的なカラバオカップでの対戦からわずか3日後、3位のブライトンをエティハド・スタジアムに迎える。シティは2-2の引き分けの末、PK戦を制して勝ち上がった。両チームは今度、重要なリーグ戦で激突する。
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、水曜日のカップ戦敗退後、雪辱を期す姿勢を示した。
マレスカは、リーグで予想外の躍進を見せるブライトンとの対戦が、再び厳しい試練になるとみている。
マレスカ、ブライトンの積極的な攻撃を警戒
マレスカは、ブライトンのマンツーマンでのプレスと、直接的な攻撃スタイルを守備上の大きな脅威に挙げた。「今季の彼らは、私がチェルシーにいた昨季や2季前と比べ、スタイルが少し違う」とマレスカは説明した。
「今季はマンツーマンの傾向がずっと強く、攻撃の仕方もやや直接的だ。ただ、攻撃では常に前向きで積極的だ」
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「彼らはどんな相手にも3点、4点、5点を取れる。多くのチャンスをつくる。だからこそ、適切なバランスが必要だ……。厳しい試合になるだろう」とイタリア人指揮官は警戒した。
メンバー入れ替えの中、欠場者はセメニョのみ
チームの状況について、マレスカは、イプスウィッチ・タウン戦で負傷したウイングのアントワーヌ・セメニョが引き続き欠場すると認めた。「全員が出場可能だ。アントワーヌ・セメニョを除けば、ほかは全員出場できる」とマレスカは確認した。
「彼は元気で、気持ちも前向きだ。施設内で必要な回復メニューと治療を受けているが、現時点ではまだ早すぎる」
週中の試合で休養を与えられたアーリング・ハーランド、ヨシュコ・グヴァルディオル、ルベン・ディアス、ジャンルイジ・ドンナルンマら主力選手はメンバーに復帰する。
シティ、目の前の一戦に集中
RBライプツィヒとノッティンガム・フォレストとのアウェー戦を控える中でも、マレスカは土曜日の試合より先を見据えることはしなかった。
「考えているのは明日のことだ。一試合ずつだ」とマレスカは強調した。
シティはエティハド・スタジアムでブライトンに勝利することだけに集中している。