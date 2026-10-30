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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、エティハド・スタジアムで積極的なブライトンを抑えるには、戦術的なバランスを適切に保つことが不可欠だと選手たちに警告した。また、負傷で欠場している選手は、引き続きウイングのアントワーヌ・セメニョだけだと明かした。

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シティ、好調ブライトンとの再戦へ

プレミアリーグ首位のマンチェスター・シティは、劇的なカラバオカップでの対戦からわずか3日後、3位のブライトンをエティハド・スタジアムに迎える。シティは2-2の引き分けの末、PK戦を制して勝ち上がった。両チームは今度、重要なリーグ戦で激突する。

ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、水曜日のカップ戦敗退後、雪辱を期す姿勢を示した。

マレスカは、リーグで予想外の躍進を見せるブライトンとの対戦が、再び厳しい試練になるとみている。

マレスカ、ブライトンの積極的な攻撃を警戒

マレスカは、ブライトンのマンツーマンでのプレスと、直接的な攻撃スタイルを守備上の大きな脅威に挙げた。「今季の彼らは、私がチェルシーにいた昨季や2季前と比べ、スタイルが少し違う」とマレスカは説明した。

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「今季はマンツーマンの傾向がずっと強く、攻撃の仕方もやや直接的だ。ただ、攻撃では常に前向きで積極的だ」

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「彼らはどんな相手にも3点、4点、5点を取れる。多くのチャンスをつくる。だからこそ、適切なバランスが必要だ……。厳しい試合になるだろう」とイタリア人指揮官は警戒した。

メンバー入れ替えの中、欠場者はセメニョのみ

チームの状況について、マレスカは、イプスウィッチ・タウン戦で負傷したウイングのアントワーヌ・セメニョが引き続き欠場すると認めた。「全員が出場可能だ。アントワーヌ・セメニョを除けば、ほかは全員出場できる」とマレスカは確認した。

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「彼は元気で、気持ちも前向きだ。施設内で必要な回復メニューと治療を受けているが、現時点ではまだ早すぎる」

週中の試合で休養を与えられたアーリング・ハーランド、ヨシュコ・グヴァルディオル、ルベン・ディアス、ジャンルイジ・ドンナルンマら主力選手はメンバーに復帰する。

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シティ、目の前の一戦に集中

RBライプツィヒとノッティンガム・フォレストとのアウェー戦を控える中でも、マレスカは土曜日の試合より先を見据えることはしなかった。

「考えているのは明日のことだ。一試合ずつだ」とマレスカは強調した。

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シティはエティハド・スタジアムでブライトンに勝利することだけに集中している。