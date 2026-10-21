ロンドンのクラブがこのウイングの獲得に本気で動いていたことを、ヴィニシウスの代理人事務所ロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルの社長、マイケル・ヨーマックがSportsboomのインタビューで認めた。「アーセナルは獲得に強い関心を示していた。非常に積極的だった」とヨーマックは説明した。ヴィニシウスにとって、ロンドンへの移籍は十分に選択肢となり得たという。「彼がアーセナルを真剣に検討したことがあったか？ もちろんだ。アーセナルのようなチームがレッドカーペットを敷き、自分が本当に求められていると感じさせてくれるなら、当然、その話に耳を傾けなければならない」と続けた。

しかし、最終的にヴィニシウスはレアル・マドリーに残ることを選んだ。8月には2032年まで同クラブにとどまる高額の新契約に署名した。ヨーマックにとって、この決断はほとんど驚きではなかった。「ヴィニの心はマドリードにある。彼はずっとそこにいたいと望んでいたし、今もそこにいる。そして、キャリアの残りもそこで過ごしたいと願っている。それに疑いの余地は一度もなかったと思う。世界最高のクラブという一つのクラブでキャリアのすべてを過ごせたら、それは本当に特別なことだ」

ヴィニシウスとレアル・マドリーの関係は、これまで常に順風満帆だったわけではない。ピッチ上で結果を残しながらも、このアタッカーは自軍のサポーターから繰り返し批判を受け、サンティアゴ・ベルナベウでは何度もブーイングを浴びた。特に昨季は、その振る舞いがたびたび見出しを飾った。当時、FCバルセロナとのクラシコでシャビ・アロンソ前監督に交代を命じられると激高し、カメラが回る前で「いつも僕ばかりだ。チームを離れる。出ていく。僕は出ていった方がいい」と叫んだ。

これを受け、退団の可能性をめぐる憶測が再び広がった。アーセナルのミケル・アルテタ監督は、ロンドンへの移籍を説得するため、ヴィニシウス本人に連絡を取ったともいわれている。

このウイングにとって、2026-27シーズンの滑り出しもここまで決して理想的ではない。公式戦10試合でわずか1得点3アシストにとどまっている。さらにラ・リーガでは出場停止処分も受けた。FCビジャレアル戦で得点と思われた場面の前に相手選手の髪を引っ張り、その後に激高したことで、リーグ戦4試合の出場停止を科された。

一方、ブラジル人のヴィニシウスはチャンピオンズリーグには出場できる。水曜日のRBライプツィヒ戦に出場するうえで支障はない。