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ギャリー・ネヴィル氏は、チェルシーがトッテナムに0-2で敗れた試合での規律の乱れを厳しく批判した。モーガン・ロジャーズは遅れたタックルで退場に値し、コール・パーマーもそれより前に退場となっていておかしくなかったと主張。元マンチェスター・ユナイテッドDFは、14人が入り乱れる乱闘とレッドカードがスタンフォード・ブリッジでの惨憺たる夜にさらに影を落とす中、シャビ・アロンソ監督にも対応を求めた。

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ネヴィル、ロジャーズにはレッドカードが必要だったと主張

激しさを増したロンドン・ダービーは後半に荒れ模様となり、チェルシーにとって厳しい夜となった。トッテナムが2-0で勝利した。ロジャーズはアディショナルタイムにコナー・ギャラガーへ遅れて足を出し、主審のクリス・カヴァナーからイエローカードを受けたが、ネヴィルは処分が軽すぎると感じた。

『Sky Sports』で解説を務めたネヴィルは「レッドカードだと思う。本当にそう思う。何の意図もなく、思い切り蹴りつけた。ロジャーズのあの行為はばかげている」と語った。さらにチェルシーの指揮官に選手たちを落ち着かせるよう求め、「彼らは冷静さを失っている。シャビ・アロンソは選手たちを下げる必要がある」と付け加えた。

パーマー、レッドカード一発を免れたのは幸運とネヴィル

パーマーは2度の警告を受けて80分に退場となったが、ネヴィルはそれ以前に退場していてもおかしくなかったと考えている。最初のイエローカードは、トッテナムのMFマテウス・フェルナンデスが地面から立ち上がろうとした際、パーマーが体をぶつけたことで出された。この場面をきっかけに、後半半ばには14人が入り乱れる乱闘が起きた。

険悪な雰囲気のなか、フェルナンデスはハンドで、ミッキー・ファン・デ・フェンはそれに先立つモイセス・カイセドへのファウルで警告を受けた。その後、パーマーはギャラガーへの遅れたタックルで2枚目のイエローカードを受けた。ネヴィルはさらにこう語った。「パーマーの反応は軽率だった。自ら問題を招いている。よくない。自ら問題を招いている。コール・パーマーのあれはよくない。なぜあんなことをしたのか分からない。間違いなく［退場寸前だった］。レッドカードでもおかしくなかったと思う。胸への接触なら見逃されるかもしれないが、フェルナンデスは地面に倒れている。身を守るすべがない。愚かな行為だ」

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アロンソ、退場についてパーマーと話す意向

パーマーにとって今回がキャリア初の退場だった。アロンソによれば、チェルシーにとっても今季の全公式戦を通じて初のレッドカードだった。試合後の記者会見でアロンソは、チームが感情のコントロールを改善しなければならないと認め、退場についてパーマーと内部で話し合うことを明らかにした。

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「そうだ。その点には取り組み、改善しなければならない。昨日もそうしたことについて話したと思う。あのような状況では、最初のイエローカード1枚が、今回見たように決定的になり得ると理解する必要がある。チームにとっても、個々の選手にとっても、成熟していく過程の一部だ。これまでレッドカードは受けていなかったと思うし、その状態を続ける必要がある。1-0とリードを許しても、まだおそらく15～20分残っていた。難しい時間帯に対処できる成熟さが必要で、その方向に進まなければならない。コールと話す前に、あのプレーを確認する必要があるが、間違いなく今後に向けて学ぶべきことだ」

パーマー、カラバオカップのリヴァプール遠征を欠場へ

パーマーには今後、1試合の出場停止処分が科される。これにより、水曜日にアンフィールドで行われるカラバオカップのリヴァプール戦を欠場する。

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来週のマンチェスター・ユナイテッド戦には出場可能となる。アロンソとしては、選手たちが冷静さを保つことの大切さを、今回の厳しい経験から学んでいることを願うだろう。