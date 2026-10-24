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ロドリは、日曜日に行われる大一番のエル・クラシコを前に、レアル・マドリーの不安定なシーズン序盤の戦いぶりに惑わされないよう、バルセロナのチームメイトに警告した。この夏バルセロナに加入したベテランMFは、宿敵レアル・マドリーが相手を油断させてから攻勢に出ることが多いと考えている。

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ロドリ、クラシコの挑戦に意欲

30歳のMFロドリは、今夏にマンチェスター・シティからカタルーニャへ移籍し、初めてのクラシコに向けて準備を進めている。バルセロナがラ・リーガで全勝を維持する一方、レアル・マドリーは国内リーグですでに2敗を喫している。

リーグ戦での対照的な成績にもかかわらず、ワールドカップ優勝経験を持つスペイン代表主将は、宿敵がもたらす脅威を十分に理解している。この一戦はベテランのロドリにとって、さらに特別な意味を持つ。ロドリは最終的にバルセロナを選ぶ前、スペインの首都への移籍が盛んに取り沙汰されていた。

レアル・マドリーの成績に惑わされず

Getty Images

ロドリは『ESPN』の取材に対し、警戒を促した。レアル・マドリーには、相手に「それほど強くない」と思わせて油断を誘う巧みさがあるという。「彼らとは何度も決勝トーナメントで対戦してきた。相手に自分たちはそれほど強くないと思わせることが、彼らの大きな強みの一つだと分かっている」と語り、こう続けた。「僕たちは惑わされない。少なくとも僕は惑わされない。レアル・マドリーは調子に関係なく、常に手ごわい相手だ」

シティの元スター選手は、日曜日の大一番を前にした個人的な高揚感も口にした。「子どもの頃はファンとして、テレビで何度も見ていた。成長してからも両チームを追いかけてきた」と述べ、「どちらのチームで出るにしても、プレーするにはいつも特別な試合だ。だから本当にうれしい」と付け加えた。

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スペインに来てからチームに与えている影響について、ロドリはベテランとしての存在感を重要な強みに挙げた。「僕がこのチームにもたらす一番大きなものは、経験だと思う。リーダーシップを発揮し、チームメートをまとめ、前向きな考え方を浸透させることだ」と語った。

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浮かれずに足元を見据える

バルセロナはラ・リーガ3連覇を目指しているが、チームは序盤に築いたリードに浮かれることを拒んでいる。10代のDFパウ・クバルシは勝ち点差の大きさを認めつつ、集中を切らしてはならないと強調し、『ESPN』に「非常に大きな差だ。でもラ・リーガのシーズンは長い……ラ・リーガではいつ何が変わるか分からない。僕たちは勢いを維持しなければならない」と話した。

同じくMFのガビもこれに同意し、リードは「2、3試合」で消えかねないと指摘した。一方、バルセロナのFWアンソニー・ゴードンは、明確な優勝候補がいるとの見方を退けた。「こういう試合では、どちらが有利かは関係なくなると思う。緊張感も競争も激しく、出場する選手のレベルも高い。誰でも試合を決められるから、どちらに転んでもおかしくない」と語った。

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ロドリ自身はリーグタイトル防衛の重圧を大きく捉えず、クラブの第一の目標は自然な成長だと主張した。「組織としてもチームとしても、クラブが昨年より良くなっていると感じられることが大切なのは明らかだ」と指摘し、「だから僕たちは、ラ・リーガやチャンピオンズリーグの優勝といった目標を設定しない」と述べた。

大一番での巻き返しへ

IMAGO

日曜日の注目の一戦は、今季初めてつまずいたバルセロナにとって、巻き返しを図る絶好の舞台となる。週半ばのチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに2-4で敗れ、好調を示していた11連勝が突然途切れた。

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レアル・マドリーを相手に勝ち点3を獲得できれば、勝利の勢いを取り戻すだけでなく、優勝争いで相手に大きな心理的打撃を与えられる。しかし、ロドリが指摘したように、勝敗を分けるのはわずかな差と感情のコントロールになりそうだ。