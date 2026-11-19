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ミハイロ・ムドリクが、自身のキャリアを狂わせたドーピング問題をめぐり、ウクライナ代表の運営側を非難した。現在チェルシーからトッテナムにレンタル移籍中のウインガーは、代表活動中に体内に入ったと主張する禁止物質の検査で陽性となった後、精神的に受けた影響を語った。

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ムドリクはドーピングによる出場停止からどう復帰したのか

ムドリクは出場停止処分を受けた 。メルドニウムの検査で陽性となり、その期間は2024年11月から2026年7月まで続いた。イングランドサッカー協会は当初、4年間の出場停止を求めたが、25歳のムドリクはスポーツ仲裁裁判所への不服申し立てに成功。すでに処分を受けた期間にさかのぼって適用されるアンチ・ドーピング規則違反を受け入れ、 サッカーに復帰した 。

チェルシーのアジアでのプレシーズンツアーに出場した後 、ウインガーのムドリクは移籍市場最終日に 1シーズンのレンタルでトッテナムに加入した 。ウクライナのYouTubeチャンネル『Guest of Gordon』の幅広いテーマに及ぶインタビューで、ムドリクは離脱について初めて公に語り、代表チームの体制を非難した。

ムドリク、ウクライナ代表とUAFを非難

長期離脱の原因は誰にあるのかとインタビューで問われたムドリクは、代表チームを取り巻く環境を挙げた。代表チームを責めているのかと直接聞かれると、「はい、その通りです」と答えた。

「ウクライナ代表の環境、その状況です」とムドリクは語った。「あってはならないことでした。おそらく、まだ公には話していなかったと思いますが、今、話します。メルドニウムという薬物のことは聞いたこともありませんでした。東欧でしか手に入らない薬物です。私の体内に入ったとすれば、ウクライナでしかあり得ません。イングランドにはそのような薬物はありません。私の理解では、心臓を刺激し、身体的な負荷によりうまく対応できるようにするものとされています」

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ムドリクはさらに、ウクライナサッカー協会（UAF）のアンドリー・シェフチェンコ会長による支援もごくわずかだったと非難した。UAFと代表チームについて、「正直に言えば、彼らは助けるふりをしていました」と続けた。「でも実際には、助けはありませんでした。解決した問題より、彼らが生み出した問題の方が多かったのです。特に、私たちが最も助けを必要としていたとき、彼らは私たちに背を向けました。今後に向けて、頼れるのは自分自身だけだと、みんなに分かってほしいのです」

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金銭面と精神面に及んだ負担

チェルシーは出場停止期間中も給与を払い続けたが、ムドリクはクラブの施設を利用できなかった。弁護士費用、ピッチの使用料、個人で受ける理学療法、パーソナルトレーナーの費用を賄うため、「数百万ポンド」を費やしたという。一連の出来事は精神面にも大きな負担となり、当初の処分後には酒を飲み、涙を流した。それでも、トップレベルのサッカーに復帰できることは一度も疑わなかった。

「青天のへきれきでした。本当のことだとは信じられませんでした」とムドリクは説明した。「もしどこかで何かを摂取したことがあれば、いつかこういう話になるかもしれないと理解できたでしょう。でも、食事に気を配り、栄養士や料理人のために大金を使っているときに、そんなことは最も予想しません。栄養や体内に入れるものすべてを非常に真剣に考え、細かく注意を払っているということです。そうでなければ、それなしでもやっていけるのだから、お金をかける必要はありません」

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知らせを受けた瞬間を振り返り、こう続けた。「その知らせを伝えられると、そこに座って、話を聞いているようで何も耳に入らなくなります。ある時点で、ただ放心状態になるのです。夢の中で高層ビルから落ちているような感覚です。夢なら地面にぶつかって目が覚めますが、現実では目が覚めず、私は落ち続けました。精神的に大きな打撃を受けました。そのとき、涙が出たのは後になってからです」

アロンソ監督の判断を経て、デ・ゼルビ監督と再会

長期離脱を経て試合勘を取り戻すことが、トッテナムでのムドリクの当面の最優先課題だ。そこでは、かつてシャフタール・ドネツクで指導を受けたロベルト・デ・ゼルビ監督と再会した。チェルシーの新指揮官シャビ・アロンソ監督は、レンタル移籍が当面の戦術構想に合っていると考えた一方、継続的に出場機会を得た後もムドリクをスタンフォード・ブリッジでの将来の構想に入れていると伝えた。

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「まったく理にかなった判断です。クラブには新しい監督がいて、独自のサッカー観を持っています。そのサッカーに必要な選手も見えています。監督は私のところに来て、面と向かってはっきり言いました。『まずは移籍してプレーし、出場時間を得てからチェルシーに戻ってくる方がいい。君を戦力として考えている』と」とムドリクは語った。ロンドン北部でのデ・ゼルビ監督との再会については、「会ったとき、監督は『幸せか？ さあ、私たちにはまだ一緒にやるべきことがたくさんある』と言いました」と付け加えた。