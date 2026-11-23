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ビジャレアル戦でのバルセロナの逆転劇が、レアル・マドリーとの新たな論争に火をつけた。カタルーニャのクラブの元幹部がこの勝利を利用し、伝統のライバルに皮肉たっぷりのメッセージを送ったのだ。その発言は、両クラブの間で激化する対立、とりわけここ数日で再燃した判定を巡る議論を改めて浮き彫りにした。

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バルセロナは本拠地カンプ・ノウでビジャレアルに3-2で劇的な勝利を収めた。2点のビハインドを跳ね返して逆転し、勝ち点36でラ・リーガ首位を守り、レアル・マドリーとの差を3ポイントとした。これを受け、バルセロナの元スポークスマンで、サンドロ・ロセル体制の理事会で事務局長を務めたトニ・フレイシャが、自身のSNSでこの結果についてコメントした。

フレイシャは試合後、「バルセロナは首位、残りは夢を見続ける」と投稿した。レアル・マドリーと、そのリーグ優勝争いを明らかに皮肉ったメッセージだった。さらにフレイシャは、マドリー寄りとされるメディアの論客たちに対し、より辛辣な批判を向けた。

フレイシャは別の投稿でこう記している。「今、何より最高なのは、我々がつまずくと思っていた連中の泣き言と、でっち上げの騒ぎを聞くことだ。彼らは憎しみで狂っていくが、我々は楽しんでいる。素晴らしいことだ」

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元幹部のこの発言は、両クラブの間で再び高まる緊張の中で飛び出したものだ。レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長はクラブの総会でネグレイラ事件を再び持ち出し、バルセロナが過去20年にわたって受けてきたとされる判定面での優遇について批判していた。

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ペレス会長はVAR導入以降に取り消されたゴールの数字を根拠に、レアル・マドリーは42ゴール、バルセロナは19ゴールが取り消されていると指摘した。マドリーのサポーターはこの統計を、競争の公平性に疑問を呈する材料として用いている。一方、バルセロナファンの一部は、自分たちの見方では事実はその逆であり、レアル・マドリーこそが歴史を通じて判定からより大きな恩恵を受けてきたと考えている。

ピッチ外の論争はさておき、バルセロナはピッチ上で力強い答えを示した。開始10分足らずで2点のビハインドを背負い、カンプ・ノウのファンを静まり返らせる衝撃的な立ち上がりとなったが、チームは諦めなかった。後半の怒涛の攻撃とビジャレアルへの絶え間ないプレッシャーで盛り返し、3-2の逆転勝利を収めた。

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0-2の場面で迎えた23分にPKを失敗したものの、反撃の主役となったのはラミン・ヤマルだった。カタルーニャのチームの攻撃を牽引し、試合の主導権を握ることに貢献した。バルセロナは貴重な勝ち点3を手にし、レアル・マドリー（勝ち点36）との3ポイント差を維持して、来週水曜日にバクーで行われるチャンピオンズリーグのアゼルバイジャンのサバ戦に臨む。

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ハンス・フリック監督率いるチームは、リーグフェーズを上位8位以内で終える可能性を高め、ラウンド16進出をかけたプレーオフを回避するためにも、アウェーでの勝利が必要だ。一方、ビジャレアル戦での逆転劇は、欧州の戦いを前に選手たちへ大きな精神的弾みを与えた。

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