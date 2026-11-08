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コモのセスク・ファブレガス監督は、日曜日にサン・シーロで行われた試合でチームがインテルに0-2で敗れた後、相手を高く評価した。アーセナルとチェルシーでプレーした元MFは、戦術面のある領域では現在、欧州にインテルと肩を並べるチームはないと認めた。

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サン・シーロで序盤から主導権を握ったインテル

セリエAの王者インテルは、日曜夜の一戦で開始早々に力を示した。開始20分までに、ピオ・エスポジトとマルクス・テュラムが確実に決め、2点のリードを築いた。イタリアサッカー界でも屈指の威圧感がある雰囲気の中、コモは試合の流れをつかめず、この序盤の猛攻を覆すことはできなかった。

『Opta』によると、エスポジトは2005年以降生まれのイタリア人選手として初めてセリエAで通算10得点に到達した。

ファブレガス監督、インテルの優位を認める

ファブレガス監督は相手への賛辞を惜しまず、現在のインテルは世界のサッカー界でも匹敵するチームが少ない水準にあると指摘した。インテルはコモに12連勝し、セリエAで単一の相手に対して記録したクラブ史上最長の連勝記録をさらに伸ばした。

「我々は試合の入りが良くなかった。いくつかミスを犯し、自信も持てていなかった。我々よりはるかに良いプレーをしたインテルを称えなければならない。我々はこれまで慣れていたものとは違う道を歩み、3試合ごとにプレーしている。ここまで力を尽くしてくれた選手たちに感謝しなければならない」と、コモの指揮官は『DAZN』に語った。

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欧州屈指のトランジション

この勝利でインテルは勝ち点28とし、セリエAの2位に浮上。首位ラツィオとの差はわずか1ポイントとなった。一方、コモは勝ち点23で5位にとどまり、4位ACミランとは1ポイント差となっている。

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「インテルの勝利は妥当だ。相手を称え、前に進まなければならない。求められる水準は常に上がっており、我々もそれに応え続けなければならない。言い訳を探すつもりはない。サッカーとはそういうもので、監督は適応しなければならない。解決策を探すのが私の責任だ。中央の選手が2人しかいなかったので、スモルチッチを投入して助けようとした。我々が安易にボールを失ったことを含め、あの負け方は痛い。ボールを失えば自信をなくしてしまう。インテルは攻守の切り替えが非常に強く、欧州で最も優れているからだ」と、ファブレガス監督は付け加えた。

勝敗を分けた経験の差

コモの指揮官は最後に、現段階で両チームを分ける細部を指摘した。「インテルはカウンターとセットプレーで最高峰のチームの一つだ。13回ファウルを犯したが、そのやり方も巧みで、一度も警告を受けなかった。こうした試合では、リズムを断ち切るだけでも展開に影響を与えられる。そうした細部に彼らの経験が表れている。我々にはそれが足りない」と、ファブレガス監督は語った。

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代表戦による中断期間を経て、インテルは11月22日に敵地でアタランタと対戦し、その3日後にはチャンピオンズリーグでシュトゥットガルトをホームに迎える。一方、コモは11月21日にカリアリをホームに迎え、24日には週半ばの欧州での一戦でAEKアテネと対戦する。