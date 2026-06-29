「彼らは我々の夢を打ち砕いた」…エジプト戦を控えたオーストラリア代表選手たちのスローガンは「復讐」

2026年W杯32強戦で金曜にエジプトと対戦するオーストラリア代表は、雪辱を誓っている。

英紙ガーディアンは、オーストラリアが大会進出と雪辱を期し、エジプトに勝ちたいと報じている。

オーストラリア代表MFコナー・メトカルフは、最後にエジプトと戦ったのはいつかと問われると、すぐにその試合を思い出した。

「正直、あまり覚えていない」と東京五輪での対戦を振り返った。

「彼らはフィジカルが強いチームだった。蒸し暑く、我々はベストを尽くせなかった。彼らは我々の夢を打ち砕いた」と続けた。

当時出場した現代表3人（ミトカルフ、ハリー・ソーター、カミ・デヴリン）のメダルへの望みは2－0の敗北で消えた。引き分けならグループリーグ突破だった。

A代表レベルでは2010年のカイロでの対戦（3-0でエジプトの勝利）以来となるが、ミトカルフは五輪代表での経験がモチベーションになっている。

彼は「リベンジのチャンスだ」と語った。

オーストラリア代表は、モハメド・サラーやマンチェスター・シティのオマール・マルムシュ、バルセロナと契約した18歳のFWハムザ・アブド・アル＝カリームらを擁するエジプト代表について、まだ戦術の焦点を絞っていない。

ミトカルフは「今は回復に専念し、明日から本格的に準備する」と語った。

一方、DFルーカス・ヘリントンは、1月のアフリカネイションズカップ準決勝でセネガルに辛勝したこのチームを「大きな脅威」と警戒する。

「サラーやマルモッシュの名前はよく挙がるが、全員に備える必要がある。彼らは強豪だ。この試合を楽しみにしているし、歴史を刻むチャンスだ」と続けた。

オーストラリアはこれまでワールドカップのノックアウトステージで勝ったことがなく、ベスト16に進出した2大会とも接戦で敗れている。

2006年はイタリアが終了間際のPKで1-0、2022年はアルゼンチンがリードを守り2-1で勝利した。

ミトカルフ監督は、ダラスでの勝利は「大きなチャンス」だと語った。

「グループリーグ突破を予想した人は少なかった。だからこそ、この成果とノックアウトステージ進出を皆で喜んでいる」と続けた。

ブンデスリーガのザンクト・パウリで出場機会が少ないまま過ごしたミトカルフは、今回のW杯でオーストラリア代表として中心的な役割を担っている。

彼はここ数週間を、フラストレーションが溜まっていた時期を経ての「息抜き」だと語った。