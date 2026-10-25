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ACミランのルベン・アモリム監督が、欧州での期待外れの一戦でGKマイク・メニャンが退場となった後、本人と非公開で交わした話し合いについて明かした。アモリム監督は現在、サン・シーロで難しい時期を迎えており、負傷者が増えるなか、国内での無敗記録も維持しなければならない。

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アモリム監督、メニャンの軽率な行動に言及

アモリム監督は、メニャンの先日の規律を欠く行為について、厳しくも公正な姿勢を示した。フランス人GKは、ミランがボーンマスに0-3で敗れたヨーロッパリーグの試合で、タイラー・アダムスを普段らしくなく突き飛ばし、退場処分を受けた。この出来事はコーナーキックが蹴られる際に起き、イングランドで戦うイタリアのチームは厳しい状況に追い込まれた。

「選手たちは子どもではなく、大人だ。メニャンは、あんなことをしてはいけないとすぐに理解した。自分たちをあのような状況に置いてはならない」とアモリム監督は『DAZN Italia』のインタビューで説明した。ポルトガル人指揮官は、ボーンマスでの敗戦は技術不足ではなく、闘争心の欠如によるものだと強調した。「彼とは話をしたが、全員とも話をした。ボーンマス戦の序盤に起きたことは、戦術や技術的な質とは関係ないと感じた。相手が技術面で我々より優れていたわけではなく、競争力で上回っていた」

アモリム監督は引き続き、チームのプレー強度を高めることに重点を置いている。ミランが負けなかった試合でも、相手の競争力が繰り返し課題になっていると指摘した。「リーグ戦の前半にも見られることだ。我々がどれだけ競争力を発揮できるかにかかっている。時には美しくプレーすることを忘れ、違う形で試合に臨む必要がある」。状況に応じて、より実利的で積極的な戦い方を求めている。

深刻化する負傷者続出への対応

規律面の問題に加え、アモリム監督は負傷者の増加による深刻な戦力難に直面している。ボーンマスへの遠征ではアドリアン・ラビオ、マリオ・ヒラ、ディエゴ・モレイラがいずれもコンディションに問題を抱え、今日のウディネーゼ戦を欠場することになった。ミランではサムエル・チュクウェゼ、マッテオ・ガッビア、アレクシス・サーレマーケルス、ピエトロ・テッラッチャーノもすでに負傷離脱しており、選手起用はいっそう難しくなっている。

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アモリム監督は選手のローテーションの必要性について、コンディション面の現状を率直に語った。「彼らはプレーできない。どうしても無理だ。選手を管理する必要があるし、今日ここにいる選手の中にも、出場時間を管理しなければならない選手がいる」。過密日程を踏まえ、こう続けた。「この日程では、全員を同時に起用するのは不可能だ。毎試合勝利を目指さなければならないからこそ、すべてのバランスを取る必要がある。そして彼らは今日、出場できない」

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戦術変更と守備陣のローテーション

欠場者が相次いだことで、アモリム監督は出場機会の少なかった選手に目を向け、フィカヨ・トモリとサンクン・ディアワラを今季のセリエAで初めて先発起用した。

「ウディネーゼが最終ラインに5人を置くことは分かっている。だから、我々は違う形でプレーしようとしている」とアモリム監督は戦術について語った。負傷者が相次ぐ中での選手選考についても説明した。「重要なのはローテーションだ。まず身体的に出場可能な選手を選び、それからそれぞれの特徴を見る。全選手がそろっていれば違う戦い方をするかもしれないが、今日の試合を始めるには、これが最善の先発11人だと感じている。試合を終えるときの布陣とは違うだろうが、先発としては最善だ」

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迫る重要な試合

ミランは現在、セリエAで無敗を維持しながらも、安定したパフォーマンスを見せられないという奇妙な状況にある。ユヴェントス、ラツィオとの点の取り合いの末の引き分けに加え、アタランタ戦では3点のリードを失いかけながら3-2で辛勝した。ファンはさらなる安定感を求めている。重要な試合が続く日程を前に、ゴンサロ・ラモスの復帰は攻撃陣にとって好材料だ。

「ゴンサロ・ラモスはプレーする準備ができている。そうでなければ、ここにはいない。週の半ばに問題があったが、回復した。ベンチにいる選手も含め、ここにいる全員がプレーできる状態だ」とアモリム監督は締めくくった。ミランは週半ばのボローニャ戦を経て、宿敵インテルとの注目のミラノダービーに臨む重要な1週間を迎える。