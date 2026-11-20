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マンチェスター・ユナイテッドが新たな正式監督にマウリシオ・ポチェッティーノを選んだことを受け、アントニオ・コンテがクラブを厳しく批判した。オールド・トラフォードの監督職との関連が盛んに報じられていたイタリア人指揮官は、自身の招聘をためらった首脳陣の姿勢に、クラブのより根深い問題が表れていると示唆した。

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コンテ、ユナイテッドの野心に疑問

コンテが自身の招聘を見送るクラブを批判した 。厳しく、強度の高い指導スタイルで知られる同監督は、そうしたクラブは「勝つことを恐れている」と示唆。57歳のコンテはマイケル・キャリックの解任後、マンチェスター・ユナイテッドの次期監督の有力候補と広く目されていたが、プレミアリーグの強豪は最終的に、トッテナムやチェルシーを率いたポチェッティーノを選んだ。

妥協を許さない姿勢と高強度の戦術練習で知られるコンテは、セリエAで5度の優勝を果たし、チェルシー指揮時にはプレミアリーグのタイトルも獲得してきた。一方、激しやすく、扱いが難しい人物という評判が、ユナイテッドが長期的なプロジェクトの指揮官を他に求める判断に影響した可能性もある。

ファーガソンの功績に敬意

ユナイテッドは開幕10試合でわずか1勝、勝ち点8のプレミアリーグ18位に沈むなか、ポチェッティーノを選んだ。この監督選考に不満を抱きながらも、コンテはサー・アレックス・ファーガソンへの深い敬意をすぐに示した。

「マンチェスター・ユナイテッドには輝かしい歴史がある。それだけに、クラブを本来の姿に戻すための取り組みを誰かが恐れるとは、私には考えにくい。最後のリーグ優勝は2013年、ファーガソンの下でのことだ。私はサー・アレックス・ファーガソンを心から尊敬している。彼の本を読んだし、ロンドンにいた頃には幸運にも自宅を訪ね、一日を共に過ごせた。彼はフットボールについて語ることに、並外れた情熱を持っている」とコンテは『Cronache di spogliatoio』に語った。

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勝利につながる指導法

コンテの人柄や練習で求める水準は現代の選手たちには過酷すぎるとの批判もある。直近ではナポリを率い、昨季はインテルに次ぐセリエA2位に導いた後、シーズン終了をもって双方合意の上で退任したが、コンテの姿勢は変わらなかった。

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「私のやり方を恐れる人がいるなら、それは勝つことを恐れているということだ。あのやり方は勝利につながるからだ。それが私の答えだ。だからこそ、一部の発言はユナイテッドに対して、ほとんど侮辱的だと感じる。まるで誰かが、クラブがかつての姿を取り戻すことに拒否権を行使しているようなものだ。大きな結果を出すには、やり方が必要だ。そして、そのやり方には懸命な努力が必要だと言うのなら、その通りだ。選手だけでなく、全員が懸命に働かなければならない」と付け加えた。

ポチェッティーノに待つ厳しい船出

コンテが指揮を執らない一方、 ポチェッティーノはオールド・トラフォードでの監督生活の厳しいスタートに備えている 。日曜日にはアンフィールドに乗り込んでリヴァプールと対戦し、水曜日にはチャンピオンズリーグでスポルティングCPとのアウェー戦に臨む。ユナイテッドは同大会のリーグフェーズで4試合を終え、勝ち点6の17位につけている。