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マルク・ククレジャがカデナ・コペで、ドイツのファンから続く敵意について語るとともに、クラシコ前にラミン・ヤマルをどう威圧したかを明かした。

サイドバックのククレジャは、カタルーニャの10代の選手にこう宣戦布告した。「最初のクラシコでは先発するだろうけど、2度目はベンチに座ることになると言ったんだ。俺が彼を食ってやるからね」

威圧は効果を発揮した。28歳のククレジャは試合を通じて、自身が守るサイドでこの逸材の攻撃をほぼ封じ込めた。試合後に2人の間でどんなやり取りがあったかと問われると、「何もない。何も言う必要はないよ。満足している。僕たちは勝ったし、僕もいいプレーができた」と答えた。

レアル・マドリーが2-1で勝利した試合での活躍は、ククレジャにとって競技面での転機となった。それ以前のスペイン人選手は不調が続き、普段のパフォーマンスを発揮できずにいた。その後、ククレジャは再び安定感を取り戻した。

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それでもククレジャは、スペイン代表のチームメイトでもあるヤマルとのライバル関係を冷静に捉えている。「これからもきっと彼とは何度も対戦するだろうし、称賛を浴びるのは彼だろう」と語った。

ククレジャはクラシコに加え、ドイツのサッカーファンとの間で緊張が続く関係にも言及した。母国では高い人気を誇る一方、ドイツのチームとの対戦では、決まって口笛やブーイングによる拒絶にさらされる。その原因は、2024年の欧州選手権で行われたドイツ対スペインの準々決勝における、物議を醸しながらも反則を取られなかったハンドの場面にある。

「彼らは僕に怒りをぶつけた。ドイツではプレーできないことは分かっている」とククレジャは語った。ただ、それを理由に自分を変えるつもりはない。「静かに自分の仕事をするのが好きなんだ」