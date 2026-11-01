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レアル・マドリーが日曜午後、ラシン・サンタンデールに3-0で完勝した後、ジョゼ・モウリーニョ監督は挑発的な言動で本領を発揮した。敵意に満ちた雰囲気の中、ポルトガル人指揮官はホームサポーターが競技規則を理解していないと嘲笑した。

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モウリーニョ監督、「ルールを知らない」ホームサポーターを皮肉る

レアル・マドリーは敵地で貴重な勝ち点3を獲得した。しかし、試合後の話題をさらったのは、モウリーニョ監督らしい機知に富んだ発言だった。かつてチェルシーとインテルを率いた指揮官は、エスタディオ・エル・サルディネロの雰囲気にひるむどころか、試合後の記者会見でホームサポーターの激しい抗議を切り捨てた。

モウリーニョ監督は「私はこのスタジアムが大好きだし、ラシンのファンも大好きだ。彼らはショーや映画を見るために来るのではない。試合に参加し、相手にとって非常に難しい状況をつくるために来ている」と語った。しかし、スタンドから絶えず上がっていたブーイングに話が及ぶと、口調を変えた。「彼らは審判のあらゆる判定に抗議していた。特に、ルールをよく知らなかったからだ。もちろん、私には分かる。ルールはあまりに頻繁に変わるからね」と、強い皮肉を込めて付け加えた。

ラシン・サンタンデールがPKで反撃の糸口をつかんだと思われた際、スタジアムの緊張は最高潮に達した。しかし、VARの介入を経て最終的に判定が覆り、地元サポーターの怒りを招いた。

VARを巡る論争と審判への称賛

モウリーニョ監督は、取り消されたPKについて重点的に語り、テクノロジーが意図された通りに機能した明白な例だとの考えを示した。ポルトガル人指揮官は、現行のルールではホームチームにPKが与えられるべきではなかったとの見解を譲らなかった。

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モウリーニョ監督は続けた。「彼らは取り消されたPKに抗議していたが、ルール上、決してPKにはならないのは明らかだった。VARが眠ってさえいなければ、非常に明白なことだ。幸い、VARは起きていた。審判は非常に良かった」

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決定力を見せたレアル・マドリー、上位争いに食らいつく

ピッチ上では展開ははるかに明快で、レアル・マドリーのスター選手たちが最終的にホームチームを圧倒した。キリアン・エンバペはラ・リーガで対戦したすべての相手から得点を挙げる記録を維持し、スペインサッカーでの驚異的な記録を伸ばした。一方、ジュード・ベリンガムはクラブ史上初めて50ゴールを記録したイングランド人選手となり、ヤン・ディオマンデとともにスコアをさらに華やかにした。

この結果は、レアル・マドリーが優勝を争うライバルへの圧力を維持する上で重要だった。現在は勝ち点27でラ・リーガ3位につけ、2位アトレティコ・マドリーとはわずか1ポイント差、首位バルセロナとは3ポイント差だ。

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レアル・マドリーに過密日程

レアル・マドリーは次に、水曜日のチャンピオンズリーグ、AEKアテネ戦に臨む。その後は、インターナショナルブレイク前最後の試合となる土曜日のバレンシアでの一戦を控えている。