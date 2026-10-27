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スティーブン・ジェラード氏は、マンチェスター・ユナイテッドの選手6人について、もはやこの名門クラブでプレーするにふさわしい実力はないと痛烈に批判した。リヴァプールのレジェンドは、ユナイテッドがホームでボーンマスに0-3と屈辱的な敗戦を喫し、マイケル・キャリック監督の進退が問われる中で発言した。

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ユナイテッドの選手たちに痛烈な批判

ジェラードが現在のマンチェスター・ユナイテッドの選手たちを痛烈に批判し、求められる水準に達していない6選手を名指しした。発言の背景には、ホームでボーンマスに0-3で敗れた惨敗があり、クラブは危機的状況に陥っている。このボーンマス戦の敗北でユナイテッドはリーグ16位に低迷。降格圏との差はわずか勝ち点1で、選手たち全員に大きな重圧がかかっている。

キャリックの立場にも厳しい目が向けられている。しかしジェラードは、国内リーグでの惨憺たる成績は、キャリックが起用できる選手たちの力不足が主な原因だと考えている。

ジェラード、苦しむ守備陣を名指しで批判

『Overlap Daily』でジェラードは、ブルーノ・フェルナンデスをチーム唯一の傑出した才能と評し、「見ていて楽しい」と語った。一方、元リヴァプール主将はクラブの守備陣に厳しい評価を下した。

「選手たちを見ていくと、まず最終ラインの4人だ。ハリー・マグワイアは非常に良いキャリアを送ってきた。ルーク・ショーもそうだ。私はルークと一緒にプレーしたが、全盛期の彼は一流だった」とジェラードは説明した。「だが、彼らはもうマンチェスター・ユナイテッドでプレーする水準の選手ではない。もっと早く放出すべきだった。

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「昨年のリサンドロ・マルティネスは、ワールドカップにしか関心がなかった。戻ってきて、自分が望む4、5人の選手が加入していないと分かった……彼の頭の中ではね。自分勝手に公の場で発言し、その後に負傷する。［リーズ戦では］蹴られてハーフタイムに退いたのに、次の試合には出場できる状態だった。私にはどうにもおかしく思える」

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中盤の再建も成果を出せず

ユナイテッドは夏に中盤の再建へ多額の資金を投じ、チェルシーからアンドレイ・サントスを5000万ポンドで獲得し、ブライトンからカルロス・バレバを7000万ポンドで獲得した。両選手はキャリックの新たなシステムの柱となるはずだった。しかしジェラードは、注目を集めた両選手とも求められる水準には達していないと主張する。

「中盤を見てほしい。チェルシーから5000万ポンドで［アンドレイ・］サントスという選手を獲得したが、マンチェスター・ユナイテッドでプレーする水準の選手ではない。そうなると、上層部の補強判断の問題になる」とジェラードは指摘した。

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「なぜマンチェスター・ユナイテッドでプレーするには実力が足りない選手を獲得するのか？ 今獲得できるのはこういう選手だけなのだろうが、彼はユナイテッドでプレーする水準の選手ではない。バレバは7000万ポンドだ。可能性はある。だが、今のユナイテッドがリーグ上位で争う助けとなるには、まだ準備ができていない。

「両サイドを見てもそうだ。私がユナイテッドと対戦した頃には、［ライアン・］ギグスや［デイビッド・］ベッカムという世界屈指の選手がいた。今、両サイドを見れば、若いアマド・［ディアロ］がいる。好不調の波が激しい。良い時は良いが、今季は何も示せていない」

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キャリックとユナイテッドの先行きは不透明

不満が高まる中でも、キャリックは火曜日の練習を指揮する見込みだ。しかし、低調な結果が続いたことで、オールド・トラッフォードでの長期的な将来は極めて不透明となっている。

クラブ上層部は、後任候補として複数の著名な指導者に目を向けていると報じられている。監督交代に踏み切る場合の候補として、エディ・ハウ、アントニオ・コンテ、ユリアン・ナーゲルスマンの名前が挙がっている。