普段は自分のチームにしか目を向けないことが多いアルゼンチン人指揮官が、ESPNのインタビューでバルサのサッカーを最大級の賛辞で称えた。

「彼らは、まるで我々とは別のスポーツをしているようだ」とシメオネは語り、フリック率いるチームを「驚異的だ」と表現した。カタルーニャ勢は新シーズンを公式戦8連勝でスタートし、クラブ新記録を打ち立てている。

なかでも、ラミン・ヤマル、ラフィーニャ、アンソニー・ゴードン、カリム・アデイェミを擁する攻撃陣にシメオネは強い印象を受けたようだ。「彼らには9番がいなかった（ロベルト・レヴァンドフスキ退団後。編集部注）。それなのに突然ラフィーニャが現れ、7試合で12得点を決めている。ヤマルは7ゴールだ。この数字は信じられない」と強調した。さらに、バルサについて「相手を自陣に押し込み、時間を奪うチームを作り上げた。そして、リスクを冒して失点することも恐れていない。今この瞬間、彼らが見せているものに基づけば、リーグ最高のチームだ」と述べた。

バルサはすでにレアルとアトレティコに勝ち点差をどれだけつけている？

バルサはリーグ7試合を終えて21ポイントを積み上げているだけではない。得失点差31対7もまた、フリックのチームの支配力を雄弁に物語っている。2番目に優れた攻撃力を持つのはレアル・マドリーだが、その得点数は比較的少ない18得点にとどまっている。これを上回る守備成績を持つのは、エディン・テルジッチ監督が率いるアスレティック・ビルバオだけだ。

首位を追う最初のライバルとの勝ち点差はすでに5となっており、その相手がシメオネ率いるアトレティコだ。ロヒブランコスは日曜日に大きな議論を呼んだレアルとの一戦を制したため――その後、ジョゼ・モウリーニョが審判団を口頭で批判した――白い巨人はすでにバルサに6ポイント差をつけられている。

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