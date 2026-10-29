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フリートウッド・タウンのGKジェイ・リンチが、火曜夜にカラバオカップで屈辱的な敗退を喫した後のアーセナルの選手たちの反応を明かした。リーグ2に所属するフリートウッド・タウンは、ハイベリー・スタジアムでミケル・アルテタ監督率いるチームをPK戦の末に破り、大会史上屈指の番狂わせを起こした。

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アーセナル、ファイルド海岸でまさかの敗戦

大幅にメンバーを入れ替えたアーセナルは序盤からリズムをつかめず、21分にフラムから期限付き移籍中のアーロン・ルーパロ＝ビに先制点を許した。ミケル・アルテタ監督率いるチームはマルティン・ウーデゴールの投入後に盛り返し、50分にはヴィクトル・ギェケレシュの今季初ゴールで同点に追いついた。

ボールを支配して攻勢を強めたアーセナルだったが、勝ち越し点は奪えなかった。試合はPK戦に突入し、リンチがブルーノ・ギマランイスのキックをセーブ。その後、コナー・ホーヒーが勝負を決めるPKを成功させ、リーグ2で苦戦するフリートウッドに、記憶に残るPK戦5-3での勝利をもたらした。

「彼らは敗戦をうまく受け止められなかった」

試合終了の笛が鳴ると、歓喜するホームサポーターが大挙してピッチになだれ込み、場内は混乱に包まれた。リンチによると、その熱狂の中、敗れたプレミアリーグの選手たちは相手チームと交流することなく、すぐに立ち去ったという。

フリートウッドのGKリンチはtalkSPORTに対し、試合後のピッチ上の混乱について説明した。「僕たちにとって本当に大きな瞬間だったし、ファンがみんなピッチに入ってきた。実際、誰も彼らと話す機会がなかった」とリンチは語った。

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番狂わせの後、通常の試合後のあいさつもまったく行われなかったという。「うちの監督は相手の監督と少し話したと思う。でも、ファンが大勢いたから、僕たちはユニフォームを頼む機会も、彼らと話す機会さえもなかった。正直、何もできなかったんだ。彼らは敗戦をうまく受け止められなかった。そう言っておこう」

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アルテタ監督率いるチームの苛立ちが噴出

アーセナルにとって、この敗戦は痛恨の早期敗退となった。選手たちの苛立ちはPK戦が始まる前から明らかだった。試合終盤には、若手有望株のマックス・ダウマンがハリソン・ニールの激しいチャレンジに反発して手を出し、正規の試合時間を残り5分としたところで一発退場となった。

ダウマンがピッチを後にする際、アルテタ監督は目に見えて激怒していた。ただ、ノースロンドンのクラブはその後、この退場処分に対して異議を申し立てている。リンチは正規の試合時間にも重要な役割を果たし、終盤にベン・ホワイトとウーデゴールの決定機を防ぐ好セーブを見せ、フリートウッドの歴史的勝利への望みをつないだ。

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立て直しへ

アーセナルは屈辱的な一夜を早く振り払い、前を向きたいところだが、まずはダウマンの退場処分に関する異議申し立ての結果を待たなければならない。早期にタイトルを獲得する機会を逃したプレミアリーグ王者は、態勢を立て直し、国内リーグ戦に集中する必要がある。

一方、フリートウッドは、この記念すべきカップ戦での勝利をリーグ戦での大きな巻き返しにつなげたいところだ。4部で18位と低迷する中でこの一戦を迎えた同クラブは、新たに得た勢いを今後の国内リーグ戦に持ち込みたいと考えている。